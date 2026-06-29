Galgenberg Festival 2026: Indie, Soul und All-Star-Sound

»Long Lost Radio«, »Mina Richman«, »Norbert Schneider« und selbstredend »Das Vereinsorchester« am Alten Gaskessel Aalen – Wie so oft in der Musik: Die Mischung macht’s. Seit über 20 Jahren verbinden die Macher des Aalener Galgenberg-Festivals, im Festival-Programm große Namen mit jungen Talenten. So auch diesmal. Nicht fehlen darf natürlich das verbindende Element des Festivals am Freitag: »Das Vereinsorchester – die Aalen-All-Star-Band«.

Expand Long Lost Radio

Long Lost Radio wurde an einem heißen Sommertag gegründet – und genau so klingt ihre Musik: frisch, energiegeladen und mit einem Hauch von Leichtigkeit, der an Zitrone nach einem Tequila erinnert. Die vierköpfige Indie-Rock-Band aus Süddeutschland, bestehend aus Mark, Alex, Juli und Jakob, macht seit 2019 gemeinsam Musik und bewegt sich mühelos zwischen tanzbaren Indie-Songs und verträumten Balladen. Dabei treffen sie stets die richtigen Frequenzen und schaffen es, ihr Publikum gleichermaßen zum Tanzen wie zum Träumen zu bringen.

Mina Richman bringt eine eigene Perspektive auf die Bühne. Die queere Deutsch-Iranerin verarbeitet in ihrer Musik Themen wie Identität, Herkunft und Selbstfindung. Inspiriert von Soul, Blues und Hip-Hop entwickelte sie einen unverwechselbaren Sound. Mit ihrer Debüt-EP »Jaywalker« wurde sie für den PopNRW-Preis nominiert. Ihr Song »Baba Said« ging während der Revolution im Iran viral und steht für ihr musikalisches Engagement.

Expand Foto: Jan Haller Mina Richman

Norbert Schneider steht für musikalische Präzision und emotionale Tiefe. Der Sänger und Songwriter verwandelt starke Gefühle in leichte, oft selbstironische Songs. Seine Musik spiegelt diese Haltung wider: das Leben mit all seinen Unvollkommenheiten anzunehmen. Der mehrfach ausgezeichnete Musiker, der bereits mit Größen wie B. B. King, Lou Reed oder Pink auftrat, begeistert mit feinen Arrangements und einem Gespür für Groove.

Das Programm

Freitag, 7. August, 18 Uhr: Live-Musik mit dem Vereinsorchester

Samstag, 8. August, 19.30 Uhr:

Long Lost Radio

Mina Richman

Norbert Schneider

Galgenberg Festival, Fr. 7. & Sa. 8. August, Am Alten Gaskessel, Hirschbachstraße 14, 73431 Aalen, www.galgenberg-festival.de