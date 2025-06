Galgenberg Festival in Aalen (1. & 2.8.25)

»Kitty Liv«, »The Magic Mumble Jumble«, »Selig« und selbstredend »Das Vereinsorchester« am Alten Gaskessel Aalen – Wie so oft in der Musik: Die Mischung macht’s. Seit über 20 Jahren verbinden die Macher des Aalener Galgenberg-Festivals, im Festival-Programm große Namen mit jungen Talenten. So auch diesmal: Am Festival-Samstag werden die »alten Hasen« aus den 1990ern von »Selig« eingerahmt von der Folk Pop Gruppe »The Magic Mumble Juble« und der Singer Songwriterin »Kitty Liv«. Nicht fehlen darf natürlich das verbindende Element des Festivals am Freitag: »Das Vereinsorchester – die Aalen-All-Star-Band«.

Als Selig 1994 ihre Debütsingle »Sie hat geschrien« veröffentlichten, war das Staunen groß. Eine Mischung aus Grunge und Rock, aber mit deutschen Texten – das hatte bisher noch niemand gemacht. Seit dem hat sich die Band in die Herzen ihrer Fans gespielt. Kitty Liv hat schon in jungen Jahren Musikliebhaber auf der ganzen Welt begeistert als Co-Frontfrau der Familienband »Kitty, Daisy & Lewis« und verkaufte über eine Viertelmillion Platten. Jetzt schickt sie sich an, eine noch breitere Fangemeinde mit einem Soloalbum zu erobern, das eine völlig neue Richtung für sie markiert. Als Songwriterin, Produzentin und Multiinstrumentalistin bedient Kitty eine größere Bandbreite an Einflüssen, von Erykah Badu und D’Angelo bis hin zu Al Green und der Blues-Legende Howlin‘ Wolf, erweitert um eine Reihe persönlicher Songs, die die ursprünglichen Tiefen von Soul, Gospel, Blues und Rock and Roll vereinen. Ähnlich ambitioniert ist das Achterpack von »The Magic Mumble Jumble«. Die deutsch-niederländische Folk-Pop-Band ist bekannt für ihren Hit »Don’t Forget« und zieht ihr Publikum unwiderstehlich auf die Tanzflächen. Ihre Botschaft: Gemeinschaft, Zusammenhalt und Positivität – es ist eine Band, die Mut und Laune macht und gleichzeitig dazu einlädt, die Welt ein bisschen leichter zu nehmen und das Leben auch zu genießen.

Das Programm

Freitag, 1. August, 18 Uhr:

Live-Musik mit dem Vereinsorchester

Samstag, 2. August, 19.30 Uhr:

Kitty Liv

The Magic Mumble Jumble

Selig

alle Infos & Tickets: www.galgenberg-festival.de