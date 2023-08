Garten & Genuss – Die große Gartenmesse in Bad Rappenau

»Nützliches und Dekoratives für Drinnen und Draußen« – dieser Slogan soll Lust machen auf einen Einkaufsbummel im stimmungsvollen Salinenpark von Bad Rappenau. Am 16. und 17. September bieten über 100 Aussteller bei »Garten & Genuss – die große Gartenmesse« wieder ihr besonderes Angebot rund um Garten, Terrasse, Balkon und kulinarische Genüsse. Im Mittelpunkt stehen wie immer Pflanzen und Raritäten. Aber auch das große Angebot an Rosen und Kräutern, Gartenberatung und -gestaltung, Dekorativem, Floristik, Kunst und Handwerklichem aus unterschiedlichsten Materialien werden jeden Gartenbesitzer und Pflanzenfan erfreuen. Und natürlich gibt es, wie auch in den Vorjahren, wieder Programmpunkte zum Mitmachen sowie Fachvorträge und Vorführungen. Die Garten & Genuss bietet für Jung und Alt, Groß und Klein ein abwechslungsreiches Programm. dg

www.garten-genuss-badrappenau.de