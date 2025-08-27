Garten & Genuss – die große Gartenmesse in Bad Rappenau (20. und 21.9.25)

»Nützliches und Dekoratives für Draußen und Drinnen« – dieser Slogan ist Programm bei der großen Gartenmesse in Bad Rappenau. Annähernd 100 Aussteller präsentieren ihr besonderes Angebot rund um Garten, Terrasse, Balkon und um kulinarische Genüsse. Die Besucher erwartet ein buntes Potpourri mit allem, was den Garten auch in dieser Jahreszeit noch schöner macht – oder diesen bereits jetzt für den kommenden Frühling vorbereitet: Stauden, Kräuter, Gehölze, samenfestes Saatgut und Blumenzwiebeln. Auch Kreatives und Kunsthandwerkliches aus Holz, Keramik, Stein, Glas und Metall darf bei der Gartengestaltung nicht fehlen und setzt neben der gelungenen Pflanzenauswahl ganz besondere Akzente. Alles kann nicht nur gekauft und mitgenommen werden, auch für fachkundige Beratung ist gesorgt. Zudem können Einkäufe unkompliziert jederzeit an der zentralen Pflanzengarderobe abgegeben und kostenfrei deponiert werden. Und natürlich gibt es wie in den Vorjahren wieder Programmpunkte zum Mitmachen, aber auch Fachvorträge und Vorführungen. Ein vielseitiges gastronomisches Angebot, regionale Naturprodukte, Kaffeespezialitäten sowie allerlei Leckereien runden das Angebot ab und sorgen für genussvolle Momente für die Besucher. Hier sorgt das Team des Gasthofs Traube aus Fürfeld für kulinarischen Genuss.

Tageskarten sind ab 8 € erhältlich. Nachmittagsticket 6 € (Einlass ab 15:00 Uhr). Der Messeservice mit Pflanzengarderobe, dem Pflanzentaxi und dem Parkplatz-Shuttle-Bähnle lassen die Garten & Genuss zu einem Wochenende für die ganze Familie werden.

Sa. 20. und So. 21. September, Salinenpark, Bad Rappenau, www.garten-genuss-badrappenau.de