Garten, Gold & Gsälz-Markt am 14. und 15. September in Schwäbisch Gmünd

Auf dem bunten Markt können Besucher Schmuck, Gartentrends und Wohnideen, Accessoires und regionale Produktem darunter natürlich auch Gsälz entdecken. 128 Aussteller präsentieren ihre Produkte und geben Tipps und Anregungen für Haus, Garten und Küche. Die Hühner der »Kleinen Hühnerschule« sowie die Ferkel der »kleinen Schweineschule« und die Alpakas vom Alpakahof Kaut sind ebenfalls zu Gast. Das Waldmobil der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald gibt nicht nur Kindern einen Einblick in die Vielfalt des Lebensraums Wald und in seine ökologischen Zusammenhänge. Highlight der Veranstaltung ist am Sonntag die Prämierung der Gmünder Gsälzkönigin und des Gmünder Gsälzkönigs auf der Remsparkbühne, bei der die eingereichten Marmeladen der Teilnehmer vom Publikum mit frischem Hefezopfs verkostet werden dürfen.

Sa. 14. und So. 15. September Remspark,Schwäbisch Gmünd, www.schwaebisch-gmuend.de