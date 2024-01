Gaudi-Fasching des TURA Untermünkheim

Der TURA-Fasching ist aus der Region nicht mehr wegzudenken. Gerade in diesem Jahr, zum 75-jährigen Jubiläum, lassen sich die Initiatoren nicht lumpen und veranstalten eine gewaltige Gaudi. Wann kam es schon mal vor, dass zwei der bekanntesten und erfolgreichsten »Heavy Volxmusic Bands« an einem Abend gemeinsam auftreten? Die Troglauer und die Draufgänger sorgen am 3. Februar beim Gaudi-Fasching für tolle Stimmung. Gestartet wird mit den Troglauern, die mit ihrem »Bobfahrerlied«, dem »Haberfeldtreiber« und dem »Rasenmäher« einem Millionenpublikum bekannt sind. Nicht minder erfolgreich sind die Draufgänger. Die fünf Jungs aus der Steiermark freuen sich schon jetzt, mit den Partygängern die Halle einzureißen. Die Macher von »Cordula Grün«, »Rapunzel«, »Marie« und »Geh Manuela« machen auf ihrer Tour halt in Untermünkheim.

Sa. 3. Februar, 20 Uhr, Weinbrennerhalle, Untermünkheim

www.tura-untermuenkheim.de