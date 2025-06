Geislingen feiert seine Vielfalt beim Internationalen Festival im RätscheGarten, 06.07.25

Das Internationale Festival ist eine feste Größe in der Saison des RätscheGartens. Auch in diesem Jahr wurde wieder ein buntes, abwechslungsreiches und internationales Programm mit den verschiedensten Vereinen, Institutionen und dem Integrationsrat Geislingen gestaltet. Eröffnet wird das Fest unüberhörbar durch die Rätsche-Trommelgruppe Trommelfell. Kinder der Paulus-Kita und der Grundschulchor der Uhlandschule treten auf, sowie viele weitere Gruppen. Ein besonderes Highlight ist der Auftritt der Odelos, einer Band bestehend aus Menschen aus der Ukraine, Albanien und Deutschland. Musik kann Grenzen überwinden und Freundschaften entstehen lassen. Das Nachmittagsprogramm beendet der Rätsche-Chor. Im Rahmen der Veranstaltung wird Geislinger Bürgern, die im vergangenen Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft erlangt haben, ihre Einbürgerungsurkunde durch den Oberbürgermeister überreicht. Das kulinarische Angebot ist multikulturell und sehr lecker. Es gibt Cevapcici, Langosch, türkisches Essen wie Lahmacun, Köfte, Manti, Salate, süße Leckereien und ukrainische Spezialitäten. Ab 18 Uhr dürfen sich die Besucher auf ein Konzert von Tocame Son freuen. Das Quartett spielt Son Cubano – die Musik, die vom Trio Matamoros und Maria Teresa Vera Anfang des 20. Jahrhunderts in Kuba erfunden wurde. Wie schon das legendäre Duett Los Compadres ihre musikalischen Beiträge mit einem Augenzwinkern zum Besten gaben, so versteht es auch Raul Castillo aus Las Tunas mit seiner Band in der Tradition des Son, das Publikum zu begeistern. Ein toller Ausklang mit kubanischem Son am Abend des Internationalen Festivals zum Genießen und Tanzen. Tocame Son bedeutet: Spiel mir den Son – und das machen die Vier!

Internationales Festival, So. 6. Juli, ab 12 Uhr, RätscheGarten, Geislingen, Eintritt frei, alle Infos: raetsche.com