Genossenschaftstag & Neckarflair – Eberbach feiert am Fluss (5. & 6.7.25)

Auch in diesem Jahr gibt es über zwei Tage viele Attraktionen rund um den Neckar. An beiden Tagen beste Unterhaltung mit Live-Musik auf der Neckarlauer-Bühne sowie Bewirtung und Neckarstrand. In diesem Jahr feiert die Volksbank Neckartal ihr 160-jähriges Bestehen und gleichzeitig findet das Baden-Württembergische sowie das Internationale Jahr der Genossenschaften statt. Damit wird die Bedeutung der genossenschaftlichen Idee besonders gewürdigt. Diese außergewöhnlichen Ereignisse werden gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden sowie den Bürgerinnen und Bürgern aus Eberbach und der Region beim Genossenschaftstag und der Geno-Night am 5. Juli in Eberbach am Neckarlauer gebührend gefeiert. Von 13 bis 18 Uhr präsentieren zahlreiche Genossenschaften ihre Angebote. Dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Musik, Tanz und Zauberei für Jung und Alt – alles in sommerlicher Atmosphäre mit Strandfeeling am Neckar. Für das leibliche Wohl ist natürlich bestens gesorgt. Ab 20:30 Uhr (Einlass 19.00 Uhr) heißt es dann energiegeladen, rockig und unvergesslich: THE NIGHTLIVE BAND. Die bekannte Live-Band sorgt bei der ersten Geno-Night (der Eintritt ist frei!) für Stimmung unter freiem Himmel. Für Unterhaltung und Bewirtung ist auch am Sonntag beim Neckarflair bestens gesorgt, zwischen 11 und 13 Uhr wird zum zünftigen Frühschoppen geladen, es spielt das »JBO Waldbrunn«. Von 14 bis 17 Uhr übernimmt LAWEN die musikalische Umrahmung und heizt mit frischen Beats am Neckarstrand ein. An beiden Tagen soll der »Neckarstrand« den Besuchern die Gelegenheit zum Entspannen geben – Urlaubsgefühle werden geweckt! Nicos Eisstube sorgt für eine Erfrischung mit leckerem Eis.

Genossenschaftstag, Sa. 5. Juli, 13 bis 18 Uhr, Geno-Night, 19 bis 23 Uhr, Neckarufer, Eberbach, www.genossenschaftstag-bw.de

Neckarflair, So. 6. Juli, 11 bis 17 Uhr, Neckarufer, Eberbach, www.eberbach.de