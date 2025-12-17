Genuss und Geselligkeit beim Winter Zauber in Öhringen

Der Öhringer WINTER ZAUBER verwandelt den Marktplatz vom 18. Dezember bis zum 25. Januar immer donnerstags bis sonntags in einen ­stimmungsvollen Ort der Begegnungen. Mit der Eisstockbahn, dem Kinder-Mini-Riesenrad und verschiedenen Gastro-Ständen schafft das Event auch in der dunklen Jahreszeit einen Ort, an dem Licht, Leben und Begegnungen im Mittelpunkt stehen. Geöffnet ist der WINTER ZAUBER von Donnerstag bis Samstag jeweils von 17 bis 21 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Dieses Event begeistert als Afterwork-Ausklang, als geselliges Ausflugsziel und beim Sonntagsausflug mit der ganzen Familie und ist es eine gelungene Mischung aus sportlichen Aktivitäten, kulinarischen Genüssen und geselliger Atmosphäre. Ein absoluter Spaß für alle Altersgruppen.

Dabei geht es nicht nur beim Spiel heiß her. Innerlich wärmen kann man sich an den umliegenden Ständen mit Glühwein oder Punsch. Das abwechslungsreiche Angebot an Speisen reicht von der ­Feuerwurst über Gyros, Burger, Langos bis hin zu den klassischen Pommes. Die Bratwurst und die Currywurst sind natürlich auch mit der von der ­Partie. Dazu runden süße Köstlichkeiten das ­Angebot ab.

Die Eisstockbahn ist das Herzstück der Veranstaltung und begeistert Jung und Alt. Schon im Vorjahr waren viele Termine schnell ausgebucht, frühes ­Reservieren lohnt sich also. Bei der »Eisstock-­Gaudi« wird der Eisstock möglichst nah an die ­Daube gespielt. Einzelspieler oder Teams treten ­gegeneinander an, gewertet wird jeweils der nächstgelegene Eisstock. Sieger ist, wer nach allen Durchgängen die meisten Punkte erzielt.

Eine andere Variante ist das »Lattl-Schießen«. Hier versuchen die Teilnehmenden, Punktetafeln an ­einem Gestell zu treffen, einzeln, im Team oder im KO-System. Jeder Schütze bzw. jede Mannschaft hat mehrere Schüsse, um die am Gestell hängenden Punktetafeln zu treffen. Gewinner ist, wer am Ende die höchste Punktzahl erreicht. Dazu ist das Eisstockschießen auf dem Öhringer Marktplatz besonders nachhaltig. Die Bahn ist aus Kunststoff und der Betrieb kommt ganz ohne Wasser und Strom aus. So ist die Eisstockgaudi bei nahezu ­jedem Wetter möglich.

Die Tickets für die Eisstockbahn sind immer für eine Stunde Spielzeit und ausschließlich online buchbar. Gespielt werden kann in Gruppen mit bis zu acht Personen. Für Familien gibt es am Sonntag eine Ermäßigung von 25 % Rabatt.

Da es für die Heißgetränke kein Pfandsystem bei Tassen gibt, bitte eigene Tassen zum Befüllen mitbringen. Bei spontanen Besuchen können vor Ort Tassen für 2,50 Euro pro Stück gekauft werden. Als nachhaltige Alternative gibt es dieses Jahr auch die Möglichkeit »Vintage-Tassen« gegen eine Spende zu erwerben.

WINTER ZAUBER, bis 25. Januar, Do. bis Sa. 17 bis 21 Uhr, So. 12 bis 20 Uhr, Marktplatz Öhringen, oehringen-lieblingsstadt.de