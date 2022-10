Glanzpunkte beim VR-Bank Lichterzauber in Heilbronn

Am Freitag, 28. Oktober findet der VR-Bank Lichterzauber mit Nightshopping in der Heilbronner Innenstadt statt. In den Fußgängerzonen wird es Lichteffekte, Feuerkünstler und Aktionen rund um das Thema Illumination geben. Die Heilbronner Händler öffnen bis 22 Uhr.

Der VR-Bank Lichterzauber lädt auf eine leuchtende Entdeckungsreise durch die Innenstadt ein. Kleine Inseln mit Leuchtskulpturen zu unterschiedlichen Themen wie Halloween und Liebe werden sich durch die Fußgängerzone erstrecken. Besucher sind eingeladen einen bunten Mix an Solo, Duo und Trio-Shows zu genießen, die mit LED-Licht und Feuer faszinierende Lichterzauberwelten entwerfen. Von interaktiven Projektionen über leuchtende Walk-Acts und tolle Inszenierungen ist für jeden etwas dabei.

Zum Abschluss des Abends verbinden sich die Künstler zu einer Licht-Parade und laden die Besucher ein, diesem Tanz des Lichts zu folgen.

„Wir wollen den Menschen gerade jetzt und in der dunklen Jahreszeit etwas Schönes bieten“, betont Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH. Man habe den Umfang der Beleuchtung etwas reduziert, die klassisch illuminierten Fassaden der vergangenen Jahre wird es dieses Jahr aufgrund der aktuellen Energiekrise nicht geben. Dennoch wird die Innenstadt durch gezielt eingesetzte Glanzpunkte erstrahlen und damit den Rahmen für eine schöne Einkaufsatmosphäre schaffen.

Zur Stärkung zwischendurch gibt es neben der festen Gastronomie der Heilbronner Innenstadt auch auf dem Kiliansplatz ein attraktives Angebot an Ständen mit Speisen und Getränken.