Glas-Kunsthandwerkermarkt in Wüstenrot (16. & 17.5.26)

Zum sechsten Mal lädt das Glas- und Heimatmuseum zu dem besonderen Kunsthandwerkermarkt ein. Rund um und im Alten Rathaus bieten GlaskünstlerInnen ihre Produkte an. Das Museum präsentiert die über 450 Jahre währende Geschichte der Glasproduktion in der Region. Die Ev. Kirchengemeinde sorgt an beiden Tagen für beste Bewirtung. Sonntags von 10 – 11 Uhr Marktbeginn mit einem Gottesdienst vor Ort. Ab 14 Uhr halten die Landfrauen Kaffee und Kuchen bereit. Ein Rätsel wartet auf die Kinder und für beschwingte Klänge sorgen samstags bis 21 Uhr die Jazzer und sonntags gibt’s zünftige Musik mit Gesang. In der Kilianskirche zeigt eine Ausstellung die Glasfenster in der Gemeinde.

Sa. 16 und So. 17. Mai, Altes Rathaus, Hauptstr. 11, 71543 Wüstenrot, www.gemeinde-wuestenrot.de