Gmünder Stadtfest mit 40er Umzug

Gmünder Stadtfest

Schwäbisch Gmünd feiert sein zur Tradition gewordenes Stadtfest. Rund 50 Vereine und Organisationen werden wieder für ein abwechslungsreiches Angebot an nationalen und internationalen kulinarischen Köstlichkeiten sorgen und die Gmünder Innenstadt in einen einzigen Festplatz verwandeln. Auf acht Bühnen findet Live-Musik der verschiedensten Stilrichtungen statt. Den Startschuss gibt der traditionelle Metzgersritt. Höhepunkt ist der 40-er Umzug des Jahrgangs 1983 am Samstag.

Gmünder Stadtfest, Fr. 9. Juni 19 Uhr & Sa. 10.Juni 10 Uhr, Innenstadt Schwäbisch Gmünd

www.schwaebisch-gmuend.de