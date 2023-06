Göppinger Maientag 2023: Programm im Festzelt

Der Göppinger Maientag ist eines der ältesten und traditionsreichsten Heimatfeste in Süddeutschland und stellt seit über 350 Jahren die Verknüpfung von Tradition und Moderne dar. Vom 15. bis 19. Juni wird wieder ein abwechslungsreiches Programm, vielfältige kulinarische Genüsse sowie amüsante Fahrgeschäfte für Groß und Klein geboten. Ebenfalls mit dabei ist das Göckelesmaier Festzelt, das dazu beiträgt, eine ganze Stadt in Feierlaune zu versetzen. Das Programm zum Göppinger Maientag beginnt hier wie jedes Jahr mit zünftiger Blasmusik am 15. Juni. Natürlich gibt es frisch gezapfte Maß Bier und knusprige Göckele im Überfluss – immer zu fairen Preisen: Göckele 11,20 € (10,20 + 1,00 €), Bier 10,20 € (9,30 + 0,90 €)

Programm und Aktionen im Festzelt

Do. 15.6.

NWZ Blasmusik-Festival: Musikkapellen aus dem Stauferkreis Göppingen musizieren auf der Bühne.

18:30 Uhr Einzug der Ehrengäste / Fassanstich durch OB Alex Maier

Sa. 17.6.

12 - 15 Uhr Frühschoppen mit Blasmusik vom MV Hattenhofen

12 - 16 Uhr Göckele für nur 8,90 €

So. 18.6.

11:30 - 14:30 Frühschoppen mit den Partyfürsten

Ab 19 Uhr Sparen am Abend: eine Maß Bier nur 7,90 €

Mo. 19.6.

12 - 18 Uhr Spartag auf dem gesamten Festplatz

12 - 16 Uhr Göckele für nur 8,90 €

15 - 18 Uhr Seniorennachmittag mit Kaffee und Kuchen

ca. 22:30 Uhr Brillant-Feuerwerk zum Ausklang des Maientags

Bands

Do 15.6. Blasmusikfestival

Fr 16.6. ab 18:00 Lollies

Sa 17.6. ab 17:00 Partyfürsten

So 18.6. ab 15:30 Partyfürsten

Mo 19.6. ab 18:00 Partyfürsten

Öffnungszeiten Festplatz Festzelt

Martin Stollberg

Donnerstag 15.6. geschlossen 18:00 – 23:00 Uhr

Freitag, 16.6. 14:00 – 24:00 Uhr 16:00 – 00:30 Uhr

Samstag, 17.6. 11:00 – 24:00 Uhr 12:00 – 01:00 Uhr

Sonntag, 18.6. 11:00 – 23:00 Uhr 11:00 – 23:00 Uhr

Montag, 19.6. 12:00 – 24:00 Uhr 12:00 – 24:00 Uhr