Göppinger Maientag: Tradition, Geschichte und Gemeinschaft, 12. bis 16.06.26

Der Göppinger Maientag zählt zu den ältesten und bedeutendsten Heimat- und Traditionsfesten in Süddeutschland. Seit mehr als 350 Jahren verbindet er auf einzigartige Weise geschichtliches Brauchtum mit modernem Stadtleben und ist bis heute fest im kulturellen Selbstverständnis der Stadt Göppingen verankert. Seine Ursprünge reichen bis in das Jahr 1650 zurück: Damals wurde das Fest erstmals am 11. August als Friedens- und Dankfest gefeiert, um das Ende des Dreißigjährigen Krieges zu würdigen. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich der Maientag zu einem der wichtigsten gesellschaftlichen Ereignisse der Hohenstaufenstadt. Jedes Jahr zieht er tausende Besucherinnen und Besucher aus Göppingen und der gesamten Region an. Zu den Höhepunkten gehört das traditionelle »Maientagsansingen« am Freitagabend, das den feierlichen Auftakt des Festwochenendes bildet. Die Göppinger Schulen und Vereine beleuchten dabei das aktuelle Geschehen in der Stadt aus ihrer Sicht.

Ein weiterer zentraler Bestandteil ist der historische Festzug am Samstagvormittag. In eindrucksvollen Bildern und Szenen erzählt er die Geschichte Göppingens und des Filstals – von den alamannischen Ursprüngen mit Siedlungsgründer Geppo über die Zeit der Staufer und Kaiser Barbarossa bis hin zum verheerenden Stadtbrand, dem Wiederaufbau und der Industrialisierung. Rund 20 Musikkapellen aus der Region begleiten den Zug musikalisch und sorgen für eine festliche Atmosphäre. Nach den Umzügen verlagert sich das Geschehen auf das große Festgelände rund um die EWS-Arena. Dort erwartet die Besucher bis Montagabend ein buntes Volksfest mit modernen Fahrgeschäften, kulinarischen Spezialitäten, Süßwarenständen und dem traditionellen Festzeltbetrieb. Den stimmungsvollen Abschluss des Maientags bildet schließlich das große Feuerwerk am Montagabend, das den Himmel über Göppingen erleuchtet.

Göppinger Maientag, Fr. 12. bis Mo. 15. Juni, Innenstadt, Göppingen, www.goeppingen.de