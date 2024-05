Seit über 350 Jahren wird in Göppingen der Maientag gefeiert. Damit ist der Göppinger Maientag eines der traditionsreichsten Heimatfeste Süddeutschlands. Seine Ursprünge reichen zurück zum Westfälischen Frieden, der den Dreißigjährigen Krieg beendete. Nach drei Jahrzehnten Krieg sollte ein Dankesfest gefeiert werden und so fand der erste Maientag am 11. August 1650 statt. Der Name leitet sich also nicht vom Monat Mai ab, sondern vielmehr von den bei Umzügen traditionell mitgeführten grünen Zweigen (Maien). Schon Ende des 17. Jahrhunderts wandelte sich der Göppinger Maientag vom Friedens- und Dankesfest immer mehr zum Kinder- und Volksfest. Dieses Jahr geht es am Donnerstag, 13. Juni im Festzelt Göckelesmaier an der EWS Arena mit dem Fassanstich durch Oberbürgermeister Alex Maier und das NWZ-Blasmusik-Festival los. Der traditionelle Auftakt durch das Maientagsansingen folgt am Freitagabend um 18 Uhr. Am Samstag um 10 Uhr setzt sich dann der Festumzug nach dem gemeinsamen Singen des Maientagsliedes vom Rathaus aus in Gang. Die Route des Maientagfestzugs führt vom Rathaus die Hauptstraße entlang über den Schlossplatz, den Spitalplatz, den Theodor-Heuss-Platz bis zum Mörike- Gymnasium und dauert insgesamt circa 70 Minuten. Danach dürfen sich die Göppinger Kinder auf den Kletterbäumen messen oder am Luftballon-Weitflug-Wettbewerb teilnehmen. Der 40. Maientagsball findet am Abend ab 20 Uhr in der Stadthalle statt. Am Sonntag um 18 Uhr lädt die Göppinger Kantorei zur Maientagsmotette in die Oberhofenkirche. Unter anderem werden von den Musikern Einblicke in die Chornummern aus dem Paulus von Mendelssohn gewährt. Am Montag, beim Kinder- und Familiennachmittag darf man sich auf reduzierte Preise der Fahrgeschäfte freuen, bevor der Maientag 2024 vom Dach der EWS Arena mit einem Musik-Feuerwerk verabschiedet wird.

Programm- Highlights

Do. 13. Juni

18 Uhr 15. NWZ-Blasmusik-Festival

18:30 Fassanstich durch Oberbürgermeister Alex Maier

Fr. 14. Juni

18 Uhr Maientagsansingen in der Stadthalle

Sa. 15. Juni

7 Uhr Turmblasen vom Rathaus, ab 10 Uhr Maientagslied singen/ Festumzug

So. 16. Juni

18 Uhr Maientagsmotette

Mo. 17. Juni

12- 18 Uhr Kinder-und Familientag

22:30 Uhr Musik-Feuerwerk

www.goeppingen.de