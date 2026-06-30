Göppinger Orgelsommer 2026, 12. bis 16.08.26

Auch im Jahr 2026 lädt der Göppinger Orgelsommer wieder zu einer Reihe hochkarätiger Konzerte in die Stadtkirche Göppingen ein. Unter dem thematischen Schwerpunkt »Vorbilder und Entwicklungen – Lehrer und Schüler« beginnt das Festival am Mittwoch, den 12. August, mit einem Orgelkonzert von Prof. Dr. Ingo Bredenbach aus Tübingen. Auf dem Programm stehen Werke von Sweelinck, Buxtehude und Bach, ergänzt durch eine Konzerteinführung um 18 Uhr. Am darauffolgenden Abend widmet sich ein Gesprächskonzert mit Bezirkskantor Marc-Aurel Siemon dem Thema barocker Choralbearbeitungen und deren Entwicklung zur eigenständigen Orgelkomposition.

Expand Foto: Gülay Keskin Markus Uhl

Am Freitag, den 14. August, gestaltet der junge Organist Julian Heinz aus Stuttgart ein Konzert unter dem Titel »Zeitachse« mit Werken von Bach, Mozart und Dupré. Neben seiner umfangreichen Ausbildung und Konzerttätigkeit zeichnet ihn besonders seine vielseitige kirchenmusikalische Praxis aus. Der Samstag bietet mit »Wort und Musik zur Marktzeit« sowie einer Orgelführung für Kinder niedrigschwellige Zugänge zur Orgelmusik, ebenfalls begleitet von Marc-Aurel Siemon. Den Abschluss bildet am Sonntag, den 16. August, ein Konzert von Prof. Dr. Markus Uhl aus Köln, der Werke von Bach, Mendelssohn und Vierne sowie Improvisationen präsentiert. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei und ermöglicht so einem breiten Publikum den Zugang zu anspruchsvoller Orgelmusik. alh

Göppinger Orgelsommer 2026, Mi. 12. bis So. 16. August, Stadtkirche Göppingen, alle Infos & Termine: www.goeppingerkantorei.de