Göppinger Waldweihnacht, 20. bis 28.11.26

Vom 20. November bis 28. Dezember verwandelt die Göppinger Waldweihnacht die Innenstadt in eine stimmungsvolle Winterlandschaft. Rustikale Holzhütten, gemütliche Stadl und festliche Beleuchtung laden zum Bummeln und Verweilen ein. Ein neuer Höhepunkt ist der »Hölzerne Schlitten« auf der Waldlichtung, der als Selfiespot für Erinnerungsfotos dient. Auch Familien kommen auf ihre Kosten: Bastelangebote, ein Waldlehrpfad, der Nikolausbesuch und Eisstockschießen sorgen für Abwechslung. Mit insgesamt 36 Öffnungstagen bleibt die Waldweihnacht auch nach den Feiertagen ein beliebter Treffpunkt.

Göppinger Waldweihnacht, 20. November bis 28. Dezember, So. bis Do. 11 bis 20 Uhr, Fr. 11 bis 22 Uhr, Sa. 10 bis 22 Uhr, Innenstadt, Göppingen, www.goeppinger-city.de