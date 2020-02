Die Grillsaison startet – Großes »Angrillen« bei GrillGott in Willsbach

Auch wenn GrillGott das ganze Jahr geöffnet hat und somit auch die Freunde des Wintergrillens erfreut, beginnt doch jetzt mit den wärmeren Temperaturen für die Meisten wieder das Vergnügen, mit Freunden draußen zu feiern und zu grillen. Auch dieses Jahr sind wieder bekannte Grillmeister vor Ort, die den Besuchern höllisch einheizen und Göttliches vom Grill zaubern.

Alle Grillmeister sind dabei bekannt aus Funk, Fernsehen und Literatur. Gerade Kenner der Szene kommen hier voll auf ihre Kosten, aber auch bei dem Rest reicht nur die Namensnennung, um den Mund wässrig zu machen:

Andreas B., Fabian Beck und Tanja Eichhorn grillen Steaks in allen Variationen. Mora Fütterer und Rob Reinkemeyer heizen die Grills schwäbisch – neuseeländisch ein und kreieren mitunter vegetarische Spezialitäten. Otto Gourmet aus Heinsberg (bekannt aus der Sternegastronomie und für seine Männermetzgerei) wird dabei sein, um die neuen Produkte von GrillGott vorzustellen. Mit ihnen und dem Keltenhof erweitert das Unternehmen ab März dann sein Sortiment. Keltenhof – bereits in der gehobenen Gastronomie und bei Sterneköchen sehr bekannt – stellt seine Gemüsesorten und Salatvariationen vor. Aber auch die altbekannten, loyalen Partner wie Albers Food und Grillschmecker sind wie immer für die Besucher da.

Die bekannten Hersteller Broilking, Napoleon, Big Green Egg und Traeger servieren jeweils Kostproben von ihren präsentierten Geräten in den Bereichen Gas-, Holzkohle-, Keramik- und Pelletgrill.

Wer es lieber etwas rustikaler mag – beispielsweise zusammen mit Freunden um ein wärmendes Feuer stehen und gemeinsam grillen, wird ebenfalls nicht enttäuscht: Das bieten nämlich die Grills von Ofyr. Hier kann man erleben was »The art of outdoor cooking« bedeutet. Und wenn es schnell gehen muss – Otto Wilde brennt sich richtig heiß ins Fleisch!

Selbstverständlich ist auch das GrillGott Craft-Bier »Dark Heaven« wieder mit am Start – zu dem kann man seinem Lieblingsgrillmeister direkt über die Schulter blinzeln und sich einiges von seinem Können abschauen. Für noch mehr Abwechslung gibt es auch Kaffee von der Naschbar, und für Kinder und Junggebliebene einen Luftballonkünstler sowie Kinderschminken. GrillGott bietet natürlich auch wieder einen Shuttleservice (10.00 – 17.30 Uhr) von Affaltrach am PDG Gymnasium, am Sportzentrum oder in Willsbach an der Hofwiesenhalle, der kostenfrei genutzt werden kann und direkt vor dem Laden hält.

Annähernd alles, was es an diesem Tag zum Probieren und Testen gibt, kann man im GrillGott Ladengeschäft oder online kaufen – dies gilt auch für Catering, Live-Grillen oder Grillkurse.

Grill Gott Saisonstart

Sa. 7. März, 9 bis 17 Uhr

Löwensteiner Str. 60, 74182 Obersulm

www.grillgott.com