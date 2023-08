Große Vorfreude auf den Wasen

Vom 22. September bis zum 8. Oktober werden beim 176. Cannstatter Volksfest in Stuttgart wieder viele begeisterte Besucher erwartet. Auf dem Cannstatter Wasen geht es dann hoch her: Rund 320 Schaustellerbetriebe werden auf dem fast 16 Hektar großen Gelände an den insgesamt 17 Volksfesttagen im NeckarPark für viel Stimmung und abwechslungsreiche Vergnügungen sorgen.

Bevor die Aufbauarbeiten der prächtigen Festzelte und der beeindruckenden Attraktionen an Fahrt aufnehmen und das bedeutendste Fest Baden- Württembergs beginnt, steht das Traditionssymbol des Volksfestes unter besonderer Beobachtung: Mit dem Aufbau der Fruchtsäule am heutigen Mittwoch, 2. August, ist das Wahrzeichen des Volksfestes wieder an seinen traditionellen Platz auf dem Cannstatter Wasen zurückgekehrt.

Der Aufbau der Fruchtsäule Anfang August ist traditionell das erste Zeichen, dass das Cannstatter Volksfest bald beginnt. Bereits seit 1818 ziert die Fruchtsäule während der Festtage den Cannstatter Wasen und erinnert an die Ursprünge der Traditionsveranstaltung. Offiziell los geht es dann mit der traditionellen Eröffnungsfeier mit Fassanstich am 22. September. Stuttgarts Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper übernimmt diese Aufgabe auf dem größten Fest des Landes Baden-Württemberg. In diesem Jahr findet die offizielle Eröffnungsfeier in »Wilhelmers Schwabenwelt« des Festwirts Michael Wilhelmer statt. Ein weiteres Highlight am ersten Wochenende ist der großer Historischer Volksfestumzug am Sonntag, den 24. September. Herrlich dekorierte Prachtgespanne der Stuttgarter Brauereien, historische Fahrzeuge, bunte Trachtengruppen und -kapellen, bäuerliche Darstellungen, historische Gruppen und Bürgerwehren aus dem ganzen Land und weit darüber hinaus ziehen mit mehr als 3.500 Mitwirkenden vom Cannstatter Kursaal zum Cannstatter Wasen. In diesem Jahr wird es an den Mittwoch, am 27. September und 4. Oktober gleich zwei der beliebten Familientage geben, bei denen viel für die kleinen Besucher geboten wird.

Bevor das traditionsreiche Musikfeuerwerk zum Finale des Cannstatter Volksfestes am 8. Oktober den Himmel über dem Wasen in ein Meer aus Lichtern und Farben. In diesem Jahr sorgt der mehrfache Pyrotechnik-Weltmeister Joachim Berner für mehr als zehn Minuten dauert das Feuerwerkspaß, zu dem ein mitreißendes Medley aus bekannten Hits erklingt.

Foto: Thomas Niedermueller

176. Cannstatter Volksfest

Fr. 22. September bis So. 8. Oktober,

Cannstatter Wasen, Stuttgart,

www.cannstatter-volksfest.de