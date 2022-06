Großes Kurparkfest Bad Mergentheim, 16.07.22

Nun ist es endlich wieder soweit: am Samstag, 16. Juli findet das große Kurparkfest mit abendlicher Illumination statt. Es gehört zu den beliebtesten Veranstaltungen in Bad Mergentheim und Umgebung.

Fast 15.000 Kerzen leuchten in allen Farben auf den Wiesen und verwandeln den Kurpark in eine fantastische leuchtende Welt. Ein buntes Programm vertreibt ab 15 Uhr die Wartezeit, bis am Abend der Kurpark im Schein der bunten Lichter erstrahlt.

Für die richtige Partystimmung sorgen verschiedene Bands auf insgesamt vier Bühnen mit Rock, Pop, Evergreens und klassischen Klängen. Mit dabei sind wieder die Tänzerinnen und Tänzer der Square Dance-Gruppe »Taubertaldancers«, die zwischen 17 und 19.15 Uhr in der Wandelhalle mit ihren stimmungsvollen Kommandos kräftig einheizen. Das Kurensemble Bad Mergentheim unterhält die Besucher am Nachmittag auf der Bühne des Musikpavillons und auf der 2. Bühne wird ab 16 Uhr Cris Cosmo auf seine bekannte positive Art richtig Stimmung machen. Im Duo mit seinem Drummer mischt er deutsche Popmusik mit Reggae, HipHop, Latin und Electronica zu einem tanzbaren Sommercocktail. Ab 17 Uhr sorgt das »famos.trio« auf der Bühne am Wilhelmsbau für beste Unterhaltung und wird ab 20 Uhr abgelöst von der Band »3 Freunde«.

Im Musikpavillon treten ab 19 Uhr »The Frankinellis« auf. Bei den vier Musikern aus Unterfranken bleibt praktisch kein musikalischer Wunsch unerfüllt. In ihrem vielseitigen Repertoire haben sie u.a. Musik der 60er, 70er bis 80er Jahre, mit Abstechern in lateinamerikanische Rhythmen und Titel von Schlager über Evergreens, Oldies, Rock‘n Roll, Rock-Classics und feinen Instrumentals.

Das Kurensemble Bad Mergentheim lädt die Besucher ab 19.30 Uhr zum Sommernachtsball mit Tanz in die Wandelhalle ein. Der offizielle Ausklang des Festes gebührt wieder dem Jugendsinfonieorchester Bad Mergentheim. Die jungen Musikerinnen und Musiker spielen gegen 23.30 Uhr in der Wandelhalle. Den Schlussakkord des Festes bilden im Anschluss die Wasserspiele mit ihren Lichteffekten vor dem Musikpavillon.

Bekanntermaßen bietet das Kurparkfest in Bad Mergentheim neben seinem bunten Musikprogramm auch ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot. Vielfältige Köstlichkeiten für den Gaumen haben die rund 20 Mitwirkenden aus Gastronomie und Vereinen für die Besucher vorbereitet. Von süßen Leckereien bis hin zu herzhaften Kleinigkeiten und Gerichten für den großen Hunger: für jeden Geschmack ist etwas dabei. Auch an die kleinen Gäste ist gedacht: von Kinderschminken über eine Hüpfburg bis hin zur Kinder-eisenbahn wird sicher keine Langeweile aufkommen.

Wenn dann noch das Sommerwetter stimmt, steht einem wunderbaren Sommerabend im Kurpark nichts mehr entgegen.

Großes Kurparkfest, Sa. 16. Juli, Kurpark, Bad Mergentheim, www.bad-mergentheim.de