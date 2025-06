Großes Kurparkfest mit Illumination in Bad Mergentheim, 18.07.25

Wenn fast 15.000 bunte Kerzen in Form von leuchtenden Ornamenten erstrahlen und Musik im gesamten Kurpark zu hören ist, dann weiß man, es ist KurparkFest. In diesem Jahr verwandelt sich der Kurpark am Samstag, 19. Juli ab 15 Uhr in eine fantastisch leuchtende Welt.

Auf drei Bühnen werden verschiedene Bands, ­unter anderem die Silverhammers, TONeArt und The Heartbreakers, mit einer Bandbreite an ­bekannten Hits für die richtige Partystimmung ­sorgen. Bekanntermaßen bietet das Kurparkfest neben seinem abwechslungsreichen Musikprogramm auch ein breites kulinarisches Angebot. An den über 20 Ständen reicht die Auswahl von der klassischen Bratwurst, über den süßen Crêpe, das vegane Chili, Forellenspezialitäten, Eis bis hin zu Langosch, Pasta und Pizza. Lokale Wein- und Bierspezialitäten, erfrischende Säfte und Cocktails ­runden das Angebot ab.

Und auch die Unterhaltung für die ganz jungen ­Gäste wird nicht zu kurz kommen: Geboten werden zwei Hüpfburgen, eine davon speziell für Klein­kinder, eine Eisenbahn, XXL-Spiele und eine Kinderschminkstation. Hier kommt definitiv keine Langeweile auf.

Expand Foto: The Heartbreakers The Heartbreakers

Ein besonderer Höhepunkt werden neben den unzähligen Lichtern, die wieder durch fleißige Nachwuchshelfer entzündet werden, die faszinierenden illuminierten Walkacts der Tanzvilla Creglingen sein. Mit ihren fantasievollen Darbietungen werden sie für magische Momente sorgen. Den Schlussakkord des Festes bilden gegen Mitternacht die ­beleuchteten Wasserspiele am Musikpavillon mit einer imposanten Show. Wenn dann noch das ­Wetter stimmt, steht einem wunderbaren ­Sommerabend im Kurpark nichts mehr entgegen.

Großes Kurparkfest, Sa. 19. Juli, ab 15 Uhr, Kurpark, Bad Mergentheim, www.bad-mergentheim.de