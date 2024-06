Großes Kurparkfest mit Illumination am 20. Juli in Bad Mergentheim

Highlight des Kurparkfestes sind die leuchtenden Ornamente, die mit fast 15.000 bunten Kerzen auf den Wiesen flackern und den Kurpark in eine fantastisch leuchtende Welt verwandeln. Ein abwechslungsreiches Programm mit Livemusik vertreibt ab 15 Uhr die Wartezeit, bis der Kurpark am Abend im Schein der Lichter erstrahlt.

Es ist endlich wieder soweit: am Samstag, 20. Juli findet das große Kurparkfest mit abendlicher Illumination statt. Es gehört zu den beliebtesten Veranstaltungen in Bad Mergentheim und Umgebung und ist aus dem Programmkalender nicht mehr wegzudenken. Für die richtige Partystimmung sorgen verschiedene Bands auf insgesamt drei Bühnen mit Rock, Pop, Soul und klassischen Klängen. Das Kurensemble Bad Mergentheim unterhält die Besucher am Nachmittag auf der Bühne am Kurhaus. Auf der Bühne im Musikpavillon werden sich ab 15 Uhr die »JuMuKa« (Gemeinsame Jugendkapelle der Städtischen Jugendmusikschule, der Blaskapelle Löffelstelzen, der Musikkapelle Markelsheim, der Musikkapelle Wachbach und der Stadtkapelle Bad Mergentheim) unter der Leitung von Hubert Holzner mit einem abwechslungsreichen Programm den Besuchern präsentierten. Nach der musikalischen Jugend geht es weiter mit den Nachwuchstänzern der Tanzschule Julia und der Tanzvilla Creglingen. Von 17 bis 19.30 Uhr tritt auf der Bühne am Wilhelmsbau die professionelle Eventsängerin Denise Naser auf. Ihre Stimme verzauberte das Publikum in der Region bereits bei vielerlei Anlässen. Denise tritt beim ­Kurparkfest zusammen mit der Live-Instrumentalbegleitung von Tobi auf. Am Musikpavillon geht es um 19.15 Uhr weiter mit »Lyrebird«. Die siebenköpfige Band hat ein Riesenrepertoire aus den letzten 60 Jahren Musik im Gepäck. Ab 20 Uhr sorgt die Band »TONeArt« auf der Bühne am Wilhelmsbau für beste Unterhaltung. Mit Gitarre, Geige, Bass, Drums und Gesang runden die sechs Musikerinnen und Musiker unter dem Motto »Better World Soul Music« den Abend musikalisch ab. Das Kurensemble wird um 20 Uhr auf der Bühne am Kurhaus abgelöst von der Band »Main Project«. Das Publikum darf sich auf ein buntes Programm aus der Welt des Rock, Pop, Soul, Funk, Rock n‘ Roll, Hip-Hop, 2000er und vieler weiterer Genres freuen. Der offizielle Ausklang des Festes gebührt wieder dem Jugendsinfonieorchester Bad Mergentheim. Die jungen Musikerinnen und Musiker spielen gegen 23.30 Uhr auf der Bühne im Musikpavillon. Den Schlussakkord des Festes bilden im Anschluss die Wasserspiele mit ihren bunten Lichteffekten. Bekanntermaßen bietet das Kurparkfest in Bad Mergentheim neben seinem Musikprogramm auch ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot. Vielfältige Köstlichkeiten für den Gaumen haben die über 25 Mitwirkenden aus Gastronomie und Vereinen für die Besucher vorbereitet. Von süßen Leckereien bis hin zu herzhaften Kleinigkeiten und Gerichten für den großen Hunger: für jeden Geschmack ist etwas dabei. Auch an die kleinen Gäste ist gedacht: bei Ballonmodellage und leuchtenden Schmetterlingstänzern, zwei verschieden großen Hüpfburgen, einer Spielstraße mit XXL-Spielen und der Kindereisenbahn wird sicher keine Langeweile aufkommen.

Expand Foto: Main Project Band

Großes Kurparkfest

Sa. 20. Juli, ab 15 Uhr

Kurpark, Bad Mergentheim

www.bad-mergentheim.de