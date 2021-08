Hafenmarkt Heilbronn findet vom 1. bis 3. Oktober auf dem Platz am Bollwerksturm statt

Der Heilbronner Töpfermarkt mit seiner jahrhundertealten Geschichte findet auch in diesem Jahr an ungewohnter Stelle statt. Nicht am Hafenmarktturm und entlang der Sülmerstraße, wo Töpfer seit 1487 in Heilbronn ihre Hafen (Töpfe aus Ton) und andere getöpferte Haushaltswaren verkauften, sondern auf dem Platz am Bollwerksturm wird der Hafenmarkt vom Freitag, 1. bis Sonntag, 3. Oktober 2021 veranstaltet. Mehr als 50 Töpfer aus dem ganzen Bundesgebiet und aus Europa bringen mit Haushaltswaren, Deko- und Gartenartikeln allerlei Schätze aus Ton mit nach Heilbronn.

Dieses Jahr sind neun neue Töpfer dabei, insgesamt würden etwa 50 Händler in Heilbronn erwartet, die aus ganz Deutschland, Litauen und Italien anreisen, berichtet Alexander Ghassemi, der bei der Heilbronn Marketing GmbH als Projektleiter für Märkte verantwortlich ist. Der Marktmeister sucht regelmäßig auf Märkten in ganz Deutschland nach interessanten Beschicken für Heilbronn. Einen Mix aus altbewährten Händlern und neuen, mit hochwertigen und kreativen Produkten, die noch nie dabei waren, sei die ideale Mischung, findet Ghassemi.

Saules Akmuo aus Litauen bringt handgemachte Keramik und Windglöckchen, Brigitte Higgs und Maja Donald-Blezinger sind seit vielen Jahren die Lokalmatadoren des Heilbronner Hafenmarkts. Maja Donald-Blezinger kommt mit den beliebten Namenstassen und Brigitte Higgs Steinzeug-Gebrauchsgeschirr für Haus und Garten. »Sie haben eine treue Stammkundschaft in Heilbronn«, weiß Alexander Ghassemi.

Die weiteste Anreise habe in diesem Jahr wohl Giuseppe Marcadent aus Mori/Trento in Italien, der mit dekorativen Wandpaneelen aus Steinzeug und dekorativen Porzellanvasen anreist.

Wie immer ist der beliebte Spezialmarkt kostenfrei.

Öffnungszeiten des Marktes:

Freitag und Samstag, 10 bis 18 Uhr

Sonntag 11 bis 18 Uhr

Ort: Platz am Bollwerksturm

Mehr Infos gibt es unter www.hafenmarkt-heilbronn.de