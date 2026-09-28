Hafenmarkt in Heilbronn (2. bis 4.10.26)

Drei Tage lang steht die Heilbronner Innenstadt im Zeichen traditioneller Handwerkskunst. Im Mittelpunkt steht die Töpferei mit klassischer Gebrauchskeramik, modernen Keramikdesigns sowie kunstvollen Einzelstücken. Live-Vorführungen an der Töpferscheibe geben Einblicke in ein jahrtausendealtes Handwerk und zeigen die verschiedenen Techniken der Verarbeitung von Ton. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Blasmusikgruppe »Soa Blech«. Auch kulinarisch bietet der Hafenmarkt vielfältige Angebote. Ein weiterer Anziehungspunkt ist der Hafenmarktturm. Der Aufstieg ist an allen Veranstaltungstagen kostenfrei möglich.

Fr. 2. bis So. 4. Oktober, Innenstadt, Heilbronn

www.hafenmarkt-heilbronn.de