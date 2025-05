Hagenbacher Bockbierfest 2025 (18.-22.6.)

Das Team freut sich, gemeinsam mit den Besuchern in diesem Jahr endlich wieder das Hagenbacher Bockbierfest hemmungslos feiern zu können. Von 18. bis 22. Juni werden Standard-Sätze wie »Sehen wir uns heute Abend auf dem Bogges?« oder »Gehsch Du heute Abend auch nochmal aufs Fest?« fallen können. Geplant ist ein Bockbierfest, so wie es die Beteiligten in den vergangenen Jahren geliebt haben: Knackige Hähnchen, knusprige Pommes, leckere Schnitzel, Bratwürste, Salate, Currywürste, und und und. Die Besucher sollen wieder so richtig verwöhnt werden. Das anziehende, beliebte und traditionelle Bockbierfest des Förderverein Freizeit und Breitensport des Friedrichshaller Sportvereins FSV gilt als Mega-Event für Bierfreunde aus Nah und Fern. Von dem extra für das Hagenbacher Bockbierfest gebrauten Bockbier über Kellerpils, Export und Weizen, hin zu Secco, eine große Variation an Weiß,-Rot und Rose Weinen sowie eine reichhaltige Auswahl an antialkoholischen Getränken – es ist für alle etwas dabei. Abgerundet wird die Veranstaltung von einem abwechslungsreichen Musikprogramm sowie diversen Freizeitfahrgeschäften. Egal ob Musikkapelle, Blasorchester, Rockband oder DJ – alles ist gebucht und verspricht viele geniale Abende. Der Festplatz sowie die »Außenterasse« des Hagenbacher Bockbierfests bieten Sitzgelegenheiten für ca. 1300 Personen. Hinzu kommt ein ausgiebiger Stehbereich, sodass jeder Besucher ein Plätzchen finden dürfte. Natürlich haben die Veranstalter mit ihren regionalen Lieferanten gesprochen und ausreichend Essen und Trinken bestellt. Das Team ist also gut vorbereitet, um ein einzigartiges Hagenbacher Bockbierfest zu feiern. Es verspricht: »Seid gespannt, es wird einzigartig!«

Mi. 18. bis So. 22. Juni, Ohrnberger Str. 4, Bad Friedrichshall, www.hagenbacher-bockbierfest.de