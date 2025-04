Haller Frühling bietet buntes Programm, 10. & 11.05.25

Unter dem Motto »Gesund in den Frühling« lädt der Haller Frühling am 10. und 11. Mai zu einem abwechslungsreiches Festwochenende ein. Besucherinnen und Besucher können sich auf Auftritte, Vorträge, kulinarische Genüsse, Spaß und bunte Unterhaltung für die ganze Familie freuen. Die Einzelhändlerinnen und -händler in der Innenstadt und in den Handelszentren Schwäbisch Halls begrüßen den Frühling in Hall mit zahlreichen Aktionen und Angeboten.

Am Samstag startet der Haller Frühling mit dem Wochenmarkt auf dem Marktplatz von 7 bis 12.30 Uhr. Parallel dazu findet der Kinderflohmarkt in der Gelbinger Gasse statt. Junge Verkäuferinnen und Verkäufer können von 9 bis 14 Uhr ihr nicht mehr benötigtes Spielzeug für eine Taschengeldauf-­besserung anbieten und damit anderen Kindern ­eine Freude machen. Unzulässig sind dabei Kriegsspielzeug, gewerbliche Artikel, Kleidung und ­Geschirr aus Haushaltsauflösungen. Eine Teil-­nahme ist ausschließlich für Kinder bis 17 Jahre kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Am Abend wird um 18 Uhr das Frühlingsfest von Oberbürgermeister Daniel Bullinger, dem Kleinen Siedershof und dem Vorstand des Vereins Hall Aktiv eröffnet. Anschließend sorgt DJ Alex Graf bei der DJ-Party auf dem Marktplatz für frühlingshafte, gute ­Stimmung. Der Rathausbalkon wird zur Bühne, der Marktplatz zur Tanzfläche und durch spezielle Lichteffekte wird das Rathaus toll ins Szene gesetzt. Gleichzeitig wartet ein Angebot an kulinarischen Spezialitäten und regionalen Köstlichkeiten auf die Besucherinnen und Besucher, denn wer ordentlich tanzt muss auch ordentlich essen!

Die Geschäfte in der Innenstadt sowie den Handelszentren Ost, West und Kerz locken mit Aktionen, Verlosung und attraktiven Rabatten am verkaufsoffenen Sonntag ab 12 Uhr. Daneben bieten unterschiedliche Stände rund um das Thema ­Gesundheit breite Information und Angebote an. Bei Speis und Trank wird auf der Bühne auf dem Marktplatz ein buntes Programm geboten. Neben Vorträgen zum Thema Gesundheit, präsentieren sich Vereine, Tanzschulen und Sportanbieter aus Schwäbisch Hall und der Region und zeigen, was es hier sportlich und musikalisch alles gibt.

Der Haller Frühling findet in Kooperation mit dem Händlerinnen- und Händlerverein Schwäbisch Hall aktiv e. V. statt. Das Parkhaus der Bausparkasse kann an beiden Tagen kostenlos genutzt werden. Das komplette Programm zum Haller Frühling mit allen Aktionen und Teilnehmern gibt es auf ­www.schwaebischhall.de/fruehling.

Haller Frühling, Sa. 10. und So. 11. Mai, Schwäbisch Hall, www.schwaebischhall.de/fruehling