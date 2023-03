Haller Frühling: Tanz in den Mai

Beim Haller Frühling am 29. und 30. April können sich die Besucherinnen und Besucher auf ein abwechslungsreiches Wochenende voller Spaß, kulinarischer Genüsse und bunter Unterhaltung für die ganze Familie freuen.

Die Einzelhändlerinnen und -händler in der Innenstadt und in den Handelszentren Schwäbisch Halls begrüßen den Frühling mit zahlreichen Aktionen und Angeboten. Mit dem Frühlingsfest am Samstag, den 29. April startet das Festwochenende um 18 Uhr auf dem Marktplatz. Ab 19 Uhr sorgt DJ Alex Graf für gute Stimmung und lässt kein Tanzbein mehr still stehen. Auch kulinarisch kommen die Besucherinnen und Besucher auf Ihre Kosten bei regionalen Spezialitäten und Getränken. Am Sonntag lockt der Haller Frühling bei der Maihocketse zum Tanz in den Mai.

Der Kinderflohmarkt findet in diesem Jahr nicht samstags, sondern am Sonntag statt. In der Gelbinger Gasse können von 12 bis 17 Uhr Kinderkleidung, Spielzeug und viele weitere Produkte von Kindern für Kinder angeboten und mitgenommen werden. Eine Teilnahme für Kinder bis 17 Jahre ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Nicht zugelassen sind Kriegsspielzeug, gewerbliche Artikel, Kleidung und Geschirr aus Haushaltsauflösungen. Viele Aktionen rund um das Thema »Fahrrad«, unter anderem ein Radparcours im Froschgraben, machen Lust auf Bewegung. Ab 19 Uhr stimmt die Band »threepounds« bei regionalen Spezialitäten und Getränken auf dem Marktplatz zum Tanz in den Mai bei der Maihocketse ein. Mit Aktionen, Verkostungen und attraktiven Angeboten für Jung und Alt starten die Geschäfte in der Innenstadt am verkaufsoffenen Sonntag ab 12 Uhr in den Tag. Auf dem Grasmarkt, Sparkassenplatz und am Dietrich-Bonhoeffer-Platz gibt es außerdem ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Erwachsene. In den Handelszentren Ost, West und Kerz

locken die Händlerinnen und Händler ebenfalls mit kleinen und großen Aktionen, Verkostungen, Musik und reizvollen Rabatten. An beiden Tagen kann das Parkhaus der Bausparkasse kostenlos genutzt werden.

Bühne frei fürs Frühlingsprogramm: Sonntags von 12 Uhr bis 17 Uhr gehört die Bühne den Vereinen, Tanzschulen und Sportanbietern aus Schwäbisch Hall und der Region, die sich mit einem bunten Programm präsentieren und zeigen, was die Region unter anderem sportlich und musikalisch zu bieten hat. Der Haller Frühling findet in Kooperation mit dem Händlerinnen- und Händlerverein Schwäbisch Hall aktiv e. V. statt.

Sa. 29. und So. 30. April

Öffnungszeiten des Frühlingsfests:

Samstag: 18 bis 23 Uhr

Sonntag: 12 bis 24 Uhr

