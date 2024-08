Haller Herbst mit großer 80er Party, 04. bis 06.10.

Der Große Siedershof Schwäbisch Hall, der Verein Schwäbisch Hall aktiv e.V. und Oberbürgermeister Daniel Bullinger eröffnen am Freitag, 4.Oktober den diesjährigen Haller Herbst auf dem Haalplatz um 18 Uhr. Im Anschluss heizt die DIE BANDE dem Publikum ab 19 Uhr mit Partykrachern und aktuellen Charthits ein.

Neben dem Wochenmarkt am folgenden Samstag von 7 bis 12.30 Uhr auf dem Marktplatz findet in der Gelbinger Gasse der Kinderflohmarkt statt. Kleine Verkäuferinnen und Verkäufer können von 9 bis 14 Uhr ihr nicht mehr benötigtes Spielzeug für eine Taschengeldaufbesserung anbieten und damit anderen Kindern eine Freude machen. Unzulässig sind dabei Kriegsspielzeug, gewerbliche Artikel, Kleidung und Geschirr aus Haushaltsauflösungen. Eine Teilnahme ist ausschließlich für Kinder bis 17 Jahre kostenlos und ohne Anmeldung möglich.

Bei der Radio Ton »Lang leben die 80er« Party wird der Haalplatz am Samstag ab 19 Uhr zur Tanzfläche. Wer vom vielen Tanzen müde wird, kann sich beim kulinarischen Angebot auf dem Haalplatz stärken. Beim anschließenden verkaufsoffenen Sonntag wartet nicht nur ein ausgedehntes Shopping-Angebot auf die Besucherinnen und Besucher, sondern auch ein buntes Programm für die ganze Familie. Der verkaufsoffene Sonntag wird um 12 Uhr durch den kleinen Siedershof eröffnet und findet in der Innenstadt sowie in den Handelszentren Ost, West und Kerz statt. Bis 17 Uhr sind die Geschäfte geöffnet und bieten viele Attraktionen und Aktionen.

Zeitgleich findet der »Blaulichttag« in der Innenstadt statt. Vom Marktplatz bis zum Sparkassenplatz stellen Feuerwehr, Bundespolizei, Arbeiter-Samariter-Bund, Justizvollzugsanstalt, Psychosoziale Notfallversorgung, Technisches Hilfswerk, Zoll und Deutsches Rotes Kreuz bis 17 Uhr Fahrzeuge und Ausstattung vor – mit vielen Mitmach-Aktionen für Groß und Klein. Auch in diesem Jahr gibt es wieder den Blaulichtpass. Wer die Stände besucht und an deren Aktionen teilnimmt, sammelt Stempel und bekommt am Ende eine kleine Überraschung.Ein besonderes Highlight des Blaulichttags ist in diesem Jahr die Wanderausstellung des Zoll Am Markt 9 im ehemaligen Kartenkontor. Zusätzlich gibt das Orchester der Bundespolizei am Sonntag Nachmittag ein einstündiges Konzert auf dem Haalplatz von 13 bis 14 Uhr. Danach sorgen zahlreiche Vereine für gute Laune mit abwechslungsreichen Auftritten und bunten Programmpunkten bis zum Ende der Veranstaltung um 17 Uhr. Spaß ist hier ­garantiert!

Haller Herbst, Fr. 4. bis So. 6. Oktober, Schwäbisch Hall, www.schwaebischhall.de