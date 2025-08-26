Haller Herbst mit Partynacht, 04. bis 05.10.25

Der Herbst startet in Schwäbisch Hall mit einem großen Fest in der Innenstadt und den Handelszentren Ost, West und Kerz: Beim Haller Herbst sorgt Radio Ton mit »TONight - Die Partynacht mit Radio Ton« für ein buntes Wochenende voller Stimmung und Unterhaltung für die ganze Familie. Von Samstag, 4. Oktober, bis Sonntag, 5. Oktober, erwarten die Besucherinnen und Besucher abwechslungsreiche Shopping-Möglichkeiten, kulinarische Köstlichkeiten und ein vielseitiges Veranstaltungs­programm.

Samstag, 4. Oktober: Eröffnung, Kinderflohmarkt und Partynacht mit Radio Ton: Dieses Jahr startet der Haller Herbst am 4. Oktober um 18 Uhr mit der Eröffnung auf dem Unterwöhrd. Der Wochenmarkt findet von 7 bis 12.30 Uhr auf dem Marktplatz statt. Beim Kinderflohmarkt in der Gelbinger Gasse können die kleinen Verkäuferinnen und Verkäufer von 9 bis 14 Uhr ihr nicht mehr benötigtes Spielzeug für eine Taschengeldaufbesserung anbieten und damit anderen Kindern eine Freude machen. Nicht zugelassen sind Kriegsspielzeug, gewerbliche Artikel, Kleidung und Geschirr aus Haushaltsauflösungen. Eine Teilnahme ist ausschließlich für Kinder bis 17 Jahre kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Ab 19 Uhr wird die Außenbühne am Globe-Theater zur Tanzfläche! Die Radio Ton-Party unter dem Motto »TONight - Die Partynacht mit Radio Ton« bringt Stimmung in die Stadt – für das leibliche Wohl sorgt das kulinarische Angebot!

Sonntag, 5. Oktober: Verkaufsoffener Sonntag und Blaulichtmeile: Von 12 bis 17 Uhr öffnen die Geschäfte in der Innenstadt sowie in den Handelszentren Ost, West und Kerz. Neben einem attraktiven Shopping-Erlebnis gibt es zahlreiche Aktionen und Überraschungen für Groß und Klein. Parallel zum verkaufsoffenen Sonntag findet die Blaulichtmeile statt: Von Marktplatz bis Sparkassenplatz präsentieren sich Organisationen wie Feuerwehr, Bundespolizei, THW, Zoll, DRK, JVA, der Arbeiter-­Samariter-Bund und viele mehr – mit Einsatzfahrzeugen, Technik und interaktiven Aktionen. Die ­Kinder können Stempel im »Blaulichtpass« ­sammeln und sich über eine kleine Belohnung ­freuen. Außerdem sorgt ein buntes Nachmittagsprogramm mit Auftritten Haller Vereine und des Stadtorchesters auf der Außenbühne am Globe-Theater für Unterhaltung.

Programm:

Sa. 4. Oktober:

9 bis 14 Uhr: Kinderflohmarkt

19 Uhr: TONight - Die Partynacht mit Radio Ton

So. 5. Oktober:

12 bis 17 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag und Blaulichtmeile

Haller Herbst, Sa. 4. Oktober, 17 bis 24 Uhr, So. 5. Oktober, 12 bis 17 Uhr, Schwäbisch Hall, www.schwaebischhall.de