Der Herbst beginnt in Schwäbisch Hall mit einem großen Fest in der Innenstadt und in den Handelszentren: Beim Haller Herbst mit SWR3 Party dürfen sich die Besucherinnen und Besucher vom 30. September bis zum 1. Oktober auf ein abwechslungsreiches Wochenende mit vielfältigen Shopping-Angeboten, kulinarischen Leckereien und einem Veranstaltungsprogramm für die ganze Familie freuen.

Am Samstag, 30. September, findet nicht nur der Wochenmarkt von 7 bis 12.30 Uhr auf dem Marktplatz statt, beim Kinderflohmarkt in der Gelbinger Gasse können die kleinen Verkäuferinnen und Verkäufer von 9 bis 14 Uhr ihr nicht mehr benötigtes Spielzeug anbieten und damit anderen Kindern eine Freude machen. Nicht zugelassen sind Kriegsspielzeug, gewerbliche Artikel, Kleidung und Geschirr aus Haushaltsauflösungen. Eine Teilnahme ist ausschließlich für Kinder bis 17 Jahre, kostenlos und ohne Anmeldung möglich.

Bei der SWR3 Party vom Rathaus-Balkon wird der Marktplatz am Samstag ab 19 Uhr zur Tanzfläche. Ein SWR3 Top-DJ bringt die aktuellen Partyhits nach Schwäbisch Hall. Wer müde wird vom Tanzen, kann sich beim kulinarischen Angebot auf dem Marktplatz stärken.

Beim anschließenden verkaufsoffenen Sonntag wartet nicht nur ein ausgedehntes Shopping-Angebot auf die Besucherinnen und Besucher, sondern auch ein buntes Programm für die ganze Familie. Der verkaufsoffene Sonntag beginnt um 12 Uhr in der Innenstadt sowie in den Handelszentren Ost, West und Kerz. Bis 17 Uhr sind die Geschäfte geöffnet und bieten viele Attraktionen und Aktionen. Zeitgleich findet am Hafenmarkt der »Blaulichttag« in der Innenstadt statt. Feuerwehr, Polizei, Technisches Hilfswerk und Deutsches Rotes Kreuz stellen bis 17 Uhr Fahrzeuge und Ausstattung vor – mit

vielen Mitmachaktionen für Groß und Klein. Auf dem Marktplatz können Kinder kreativ werden und kleine herbstliche Deko basteln, in der Gelbinger Gasse geht es ab 12 Uhr auf Suppentopf-Reise. Suppen aus aller Welt können hier gekostet werden. Das Akustik-Duo »Guilty« sorgt am Sonntag ab 14 Uhr für musikalischen Genuss bei Wein, Getränken und herbstlichen Speisen auf dem Markplatz.

Ein besonderes Highlight beim Haller Herbst ist der »Buttenlauf« am Sonntag um 15 Uhr auf dem Grasbödele. Bei der nicht ganz erst gemeinten Sportart treten Teams beim Wassertransport in einem Parcours gegeneinander an. Transportmittel ist die sogenannte »Butte«, ein auf dem Rücken getragener Korb, der für den Traubentransport bei der Wein-lese verwendet wird. Spaß ist hier garantiert! Teams, die beim Buttenlauf ihr Können unter Beweis stellen wollen, können sich noch bis 15. September unter stadtmarketing@schwaebischhall.de anmelden.

Foto: NicoKurth

Herbstfest auf dem Marktplatz Sa. 30. September, 18 bis 23 Uhr So. 1. Oktober, 12 bis 19 Uhr, Schwäbisch Hall

www.schwaebischhall.de