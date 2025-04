Haller Kuchen- und Brunnenfest, 08. & 09.05.25

Das historische Fest der Haller Salzsieder zählt zu einem der schönsten Heimatfeste im Land und bietet eine bunte Mischung von mittelalterlichem Brauchtum und viel Musik. Einiges ist geboten am Pfingstwochenende: die traditionellen Sieders-­tänze des Großen und Kleinen Siedershofs, Fackeltanz und Salutschießen auf dem Marktplatz, ­mittelalterliche Theaterszenen der Theatergruppe Haalunkel mit Mittelaltermusik von Haalgschrey, Schausieden der Siedeknechte und Prägen von ­Gedenkmedaillen auf dem Unterwöhrd, Lager­leben, Nachstellen des Mühlenbrandes mit Rettung der Müllersfamilie auf dem Grasbödele und vieles mehr. Außerdem besteht die Möglichkeit, mit ­einem Sieder die Stadt bei einer öffentlichen Stadtführung zu erkunden. Das Haalamt mit einer ­kleinen Ausstellung zur Siedersgeschichte und das Hällisch-Fränkische Museum mit der Abteilung Hall und das Salz haben geöffnet. Der Eintritt ist frei. Das ausführliche Programm des Kuchen- und Brunnenfestes gibt es unter www.schwaebischhall.de/kuchenbrunnenfest.

Neben dem historischen Fest erwartet die Gäste Live-Musik auf dem Festplatz. Am Freitag, 6. Juni ab 20 Uhr spielt die Band Tumble Dry, der Eintritt ist frei. Am Samstag, 7. Juni sorgt die Band NEW2MORROW ab 19.30 Uhr für Stimmung und am Sonntag, 8. Juni die SWR 3 Party ab 19 Uhr, der Eintritt beträgt 7 Euro. Der Festplatz mit Bewirtung befindet sich auf dem Unterwöhrd und der Vergnügungspark ist wieder auf dem Haalplatz aufgebaut. Zudem wird noch eine zugehörige Sonderausstellungen geboten: »Verein(t) in Hall – 75 Jahre Großer Siedershof« im Hällisch-Fränkischen Museum vom 10. Mai bis zum 31. Juli. Die ­Eröffnung mit Oberbürgermeister Daniel Bullinger findet am 9. Mai um 18 Uhr mit Weinschorle-Empfang des Großen Siedershof vor dem Hällisch-Fränkischen Museum im Keckenhof statt.

Ab 2. Mai läuft der Vorverkauf der Zwei-Tages-Karten (Samstag und Sonntag). Diese sind in der Tourist Information erhältlich. Erwachsene 10 Euro, Kinder (6-15 Jahre) 5 Euro, -Kinder bis 5 Jahre frei, -Personen mit Schwerbehindertenausweis erhalten die Tickets einen Euro ermäßigt.

Kuchen- und Brunnenfest, Fr. 6. bis Mo. 9. Juni, Schwäbisch Hall, www.schwaebischhall.de/kuchenbrunnenfest