Haller Sommer Shoppingparty, 12.09.25

Ein Tag in Hall kann so vielseitig sein! Das finden zumindest die Mitglieder der Händlervereinigung Schwäbisch Hall aktiv e.V. Denn welche Stadt sonst bietet die perfekte Kombination aus SHOPPEN in inhabergeführten Geschäften, GENIESSEN verschiedener Leckereien in den Cafés oder Restaurants und dem ERLEBEN einer traumhaften Altstadt mit zahlreichen Freizeitmöglichkeiten für Groß und Klein. Genau aus diesem Grund lädt der Zusammenschluss aus 120 Einzelhändlern, Gewerbetreibenden, Freiberuflern, Gastronomen und Privatpersonen am 12. September wieder zur Haller Sommer Shoppingparty in die Innenstadt ein!

Extra langes Shoppen mit tollen Aktionen bei den Händlern, eine XXL-Hüpfburg zum Toben für die Kleinen, erfrischende Spritzgetränke und die After-Shopping-Party zum Abschluss sind nur ein kleiner Auszug aus dem bunten Programm, das ­Schwäbisch Hall aktiv am letzten Freitag in den Ferien ab 16 Uhr bereithält. Bereits zum vierten Mal veranstalten die Haller Händler und Gastronomen den Haller Sommer. Dabei wird immer für Abwechslung gesorgt! In diesem Jahr ziehen erstmals die kleinen Sieder durch die Innenstadt und treten an verschiedenen Stellen auf. Auf den Straßen sieht man Stelzenläufern in bunten Kostümen zu und lauscht dem weltweit einzigartigen Universal Druckluftorchester, das flotte Rhythmen zum Besten gibt. Teilnehmende Geschäfte verlängern die Öffnung bis 20 Uhr und haben das ein oder andere Sommerschnäppchen im Angebot. Nach dem Einkaufen können sich die Kundinnen und Kunden auf eine Gratis-Erfrischung bei den Händlern freuen und Kinder können sich mit einem Coupon einen leckeren Slush bei dem Handarbeitsgeschäft Zwing abholen.

Da hat sich im Schaufenster die Goldmarie Marionette von Gerhards Marionettentheater versteckt. Die ist Teil des Gewinnspiels »Marionettenjagd« für Kinder, die am Haller Sommer geboten wird. Wie funktioniert das Gewinnspiel? Kinder und Jugend-liche bis 16 Jahre können sich bei einer Station der Stadtrallye eine Postkarte abholen und die verschiedenen Figuren in den Schaufenstern sichten. Die ausgefüllte Postkarte muss bei der Gustav ­Kachel GmbH abgegeben werden und die Kinder können sich auf kleine Direktgewinne freuen.

Auf dem Weg durch die Innenstadt warten außerdem leckere Burger, gebrannte Mandeln und erfrischende Spritzgetränke auf Groß und Klein. So sind alle gestärkt für das große Einkaufen und die After Shopping-Party. Die findet wie gewohnt im Biergarten ab 20 Uhr statt. Donny Fox und Achim Schmidt heizen ordentlich ein und der Biergartenwirt sorgt für leckeres Essen und ausreichend Getränke. Der Eintritt ist frei.

Alle weiteren Informationen über die Haller Sommer Shoppingparty am 12. September sind auf der Homepage von Schwäbisch Hall aktiv und der Facebook- und Instagram-Seite der Händlervereinigung zu finden.

Haller Sommer Shoppingparty, Fr. 12. September, ab 16 Uhr, Innenstadt Schwäbisch Hall schwaebischhall-aktiv.de/haller-sommer-shoppingparty