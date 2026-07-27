Haller Sommer Shoppingparty: Einkaufen, Musik und gute Laune, 11.09.26

Die Händlervereinigung Schwäbisch Hall aktiv e.V. lädt am letzten Freitag in den Sommerferien erneut zum »Shoppen.Genießen.Erleben« ein. Ab 16 Uhr verwandelt sich die Innenstadt von Schwäbisch Hall in ein buntes Treiben: Puppentheater im Ritterareal, ein Hochradfahrer mit einer spannenden Show und die XXL-Dschungelhüpfburg sind nur ein kleiner Auszug aus den vielen Aktionen, die Schwäbisch Hall aktiv am 11. September in der Innenstadt bereithält. Auch in diesem Jahr werden die kleinen Sieder durch die Straßen ziehen und erstmals verzaubert Daniel Zürn die Menschen auf den Straßen. Auf dem Weg durch die Innenstadt warten außerdem leckere Hotdogs, italienische Köstlichkeiten, gebrannte Mandeln und erfrischende Spritzgetränke auf Groß und Klein. So sind alle gestärkt für das große Einkaufen. Die zahlreichen inhabergeführten Geschäfte in der wunderschönen Altstadt mit einem exklusiven Sortiment verlängern am Haller Sommer die Öffnungszeiten bis 20 Uhr und sorgen so für ein einmaliges Shoppingerlebnis. After Shopping Party Der große Abschluss der Shoppingparty findet auf dem Unterwöhrd im Biergarten statt. Live-Musik ab 19 Uhr sorgt für die richtige Stimmung und der Biergartenwirt hält leckeres Essen und ausreichend Getränke bereit. Mit der Haller Sommer Shoppingparty laden die Mitglieder von Schwäbisch Hall aktiv e.V. ein, den Sommer in Schwäbisch Hall ausklingen zu lassen. Der Zusammenschluss aus rund 120 Einzelhändlern, Gewerbetreibenden, Freiberuflern, Gastronomen und Privatpersonen möchte diese Einmaligkeit erhalten und organisiert verschiedene Aktionen zur Stärkung der lokalen Geschäfte.

Fr. 11. September, ab 16 Uhr, Innenstadt, Schwäbisch Hall, schwaebischhall-aktiv.de/haller-sommer-shoppingparty