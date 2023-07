Haller Sommernachtsfest

Ende August feiert Schwäbisch Hall zum 70. Mal die Nacht der Nächte: Der Stadtpark entlang des Kochers verwandelt sich am 26. August beim Sommernachtsfest in ein einzigartiges Lichtermeer.

Am 10. Juni 1953 fand das erste Sommernachtsfest auf dem Unterwöhrd und in den Ackeranlagen statt. Viele der Elemente aus Lichterbechern, die schon beim ersten Lichterfest leuchteten, sind auch heute noch im Stadtpark Ackeranlagen beim Sommernachtsfest zu finden. Zum 70-jährigen

Jubiläum kommen neue Lichtskulpturen hinzu und ein neues Lichtkonzept im Park führt durch die Welt der vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde.

Elementbezogene Farben, Musik und auf die Elemente abgestimmtes Kulinarik- sowie Getränkeangebot verwandeln den Stadtpark in ein farbenfrohes Leuchtspektakel. Tausende Lichter in fantasievollen Bodenornamenten und bunte Lampions in den Bäumen sorgen für einen atemberaubenden Lichterglanz.

Ab 18 Uhr werden die Eingänge am Festsamstag geöffnet. Ab 20 Uhr, mit dem Leuchten der ersten Lichter, spielt die Band »My Generation« Party-, Rock- und Popmusik und sorgt für beste Stimmung »zwischen Feuer und Erde« in der Mitte der Ackeranlagen. Den Themenbereich Wasser am hinteren Ende des Parks wird DJ Alex Graf musikalisch gestalten. Traditionell begleiten die Haller Sieder das Sommernachtsfest, während die Lichtelemente und farbigen Lampions in der anbrechenden Dunkelheit ihren vollen Zauber entfalten können.

Bereits am Freitag, 25. August, können Gäste das Festwochenende einläuten, mit »Blind Date – Funtastic Rock« und Musik der 80er und 90er auf der Bühne beim Anlagencafé in den Ackeranlagen. Ab 17 Uhr sind die Verzehrstände geöffnet, ab 20 Uhr kann getanzt werden, der Eintritt ist frei. Der Freitagabend findet ohne Lichtermeer statt.

Aufgrund der Bauarbeiten findet das Sommernachtsfest wie im letzten Jahr ausschließlich in den Ackeranlagen statt. Wegen der anhaltenden Trockenheit wird kein Feuerwerk stattfinden können.

Eintrittskarten können ab 7. August im Vorverkauf in der Tourist Information, Tel. 0791 751-600 oder an der Abendkasse erworben werden. Im Vorverkauf sichert man sich nicht nur attraktive Ermäßigungen, es lassen sich auch Wartezeiten an den Abendkassen vermeiden. Alle Infos rund um das Sommernachtsfest gibt es auch online unter

www.schwaebischhall.de/sommernachtsfest

Sommernachtsfest Schwäbisch Hall

Fotos: Nico Kurth

Sa. 26. August, ab 18 Uhr