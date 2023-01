Hallia Venezia – Karneval auf Schwäbisch Haller Art – ist ruhig, erhaben und lädt die Besucherinnen und Besucher zum Schlendern durch die engen Gassen und Plätze, zum Staunen und Entdecken immer neuer farbenfroher Masken und Gewänder ein. Am Sonntag streifen ab 12 Uhr weit über 100 Maskenträgerinnen und Maskenträger in fantasievoll gestalteten Gewändern durch die Straßen der Altstadt und stellen sich auf dem Marktplatz, der Treppe von St. Michael und an vielen anderen Plätzen dem Publikum vor - ein stilles Fest der Sinne.

Hallia Venezia, So. 12. Februar, Innenstadt Schwäbisch Hall

mehr Infos unter: www.schwaebischhall.de