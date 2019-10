Halloween in der Wilhelma - Grusel-Kulisse im Zoologisch-Botanischen Garten

Seit Generationen lässt die Wilhelma die Herzen höher schlagen, jetzt kommt Herzklopfen dazu: am 31. Oktober nehmen den Zoologisch-Botanischen Garten in Stuttgart Geister, Vampire und Zombies in Beschlag. Zu Halloween verwandelt sich der historische Park in ein Gruselkabinett mit thematischer Deko und vielen Mitmachstationen. Passend zur schummerigen Stimmung hat die Wilhelma außer der Reihe einmal auch nach Einbruch der Dunkelheit bis 20 Uhr geöffnet, wenn die Lichteffekte besonders zur Geltung kommen und keiner mehr genau weiß, ob er seinen Augen trauen kann. Kreativ und engagiert haben sich die Mitarbeiter quer durch den Zoo und Botanischen Garten mit Unterstützung zahlreicher Künstler ein abwechslungsreiches Programm für Tiere und Besucher ausgedacht. Wer mag, darf kostümiert in die Wilhelma kommen – Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die sich zu Halloween verkleiden, haben sogar freien Eintritt. Für alle anderen gilt bis in den Abend der normale Tagestarif. Der Park öffnet wie immer um 8.15 Uhr. Das Programm startet größtenteils um 11 Uhr. Kürbisse spielen in der Wilhelma nicht nur bei der Dekoration eine zentrale Rolle. Auch viele Tiere freuen sich über ein passendes Fütterungsprogramm. Denn Erdmännchen, Elefanten und Nasenbären sehen sich grimassenhaften Kürbisköpfen gegenüber. Und im Insektarium kann man (gar nicht so) unheimliche Fledertiere, Sechs- und Achtbeiner näher kennen lernen. Fleischfressende Pflanzen werden im Gewächshaus lebendig. Im Maurischen Garten treiben sich Vampire und Zombies herum. Furchtlose Seelen haben die Gelegenheit, Gevatter Tod oder Graf Dracula bei einem Fototermin in die Augen zu blicken. Heiß begehrt sind Mitmachaktionen: Obligatorisch gehören Kürbisschnitzen und Kinderschminken dazu. Im Mammutwald dürfen Nachwuchshexen ihr Können beim Besenreiten unter Beweis stellen und zudem süße Hexenhäuschen basteln. Den abschließenden Höhepunkt des Abends bildet die große Parade, mit der Geister und Gruselgestalten aus der Wilhelma ziehen.

