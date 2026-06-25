Hamburger Fischmarkt, 02. bis 12.07.26

Vom 2. bis 12. Juli verwandelt sich der Karlsplatz in Stuttgart bereits zum 37. Mal in einen Treffpunkt für Genießerinnen und Genießer. Der Hamburger Fischmarkt bringt für zehn Tage norddeutsches Hafenflair, maritime Spezialitäten und ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm in die Landeshauptstadt. Kulinarisch erwartet die Besucherinnen und Besucher eine große Auswahl an Fisch- und Feinkostangeboten, norddeutschen Klassikern sowie neuen Genussideen. Für authentische Marktatmosphäre sorgen die traditionellen Marktschreier. Ergänzt wird das Angebot durch ein tägliches Kultur- und Musikprogramm.

Hamburger Fischmarkt, 2. bis 12. Juli, Mo. bis Mi. 10 bis 23 Uhr, Do. bis Sa. 10 bis 0 Uhr, So. 11 bis 23 Uhr, Karlsplatz, Stuttgart, fischmarkt.events/stuttgart