»Handmade Love« auf Burg Stettenfels (31.1. bis 1.2.26)

Erkunden, staunen, shoppen! Am 31. Januar und 1.Februar 2026 öffnen sich die Burgtore wieder für ein Handmade Event der besonderen Art. Die ganze Burg mit Innenhof und geräumigem Gewölbekeller bietet ein vielfältiges Angebot und viele tolle Eindrücke.

Knapp 100 Aussteller verteilen sich mit ihren handgefertigten Produkten über die beeindruckende Burgkulisse. Ob Fuggersaal, Herzogsaal , Schachbrettzimmer oder Gewölbekeller — jeder Raum hat seinen Charme. Die Auswahl umfasst Mode, Accessoires, Deko, Papeterie, Kulinarisches sowie Kosmetik, Schmuck, Strick, Taschen und vieles mehr. Im Burghof verteilen sich viele leckere Food Stände, die zum Schlemmen einladen. Werde Teil der großen Handmade-Familie!

Sa. 31. Januar 2026, 10 bis 18 Uhr, So. 1. Februar, 11 bis 18 Uhr, Burg Stettenfels, Untergruppenbach, Eintritt: 6 Euro (Kids bis 12 Jahre frei), www.handmadelove.de