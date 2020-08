»handmadeART Markt« in Rothenburg ob der Tauber

Der Herbst rückt näher – und mit ihm ein vielseitiges Freizeitangebot. Zusätzlich zu den kulinarischen Reizen und Einkaufsmöglichkeiten findet am 5. und 6. September der »handmadeART Markt« statt und vom 10. bis zum 18. Oktober werden lokale Wandertouren im Rahmen der Herbstwanderwoche angeboten.

Foto: Rothenburg Tourismus Service, Bichler

Wer durch die Gassen der Rothenburger Altstadt schlendert, der stößt auf unzählige kleine Läden und Boutiquen, die mit großer handwerklicher Fähigkeit aufwarten: ein Töpfer begrüßt die Gäste in der Rödergasse, am weltbekannten Plönlein wird Mode erdacht und geschneidert, nebenan verkauft ein Rothenburger Winzer seine Weine und man kann dem Bonbonmacher bei der Herstellung über die Schultern blicken. Echte Handwerkskunst bieten die Bäcker und Konditoren Rothenburgs: frisches Brot, leckere Kuchen aus regionalen Zutaten und die bekannten Schneeballen – ein Gebäck aus Mürbeteig – werden in den Backstuben der Altstadt hergestellt. Zum Verweilen laden die zahlreichen Gaststätten ein. Vom Klassiker aus Franken, über das Hausrezept aus Italien oder Griechenland bis zur modern interpretierten deutschen Küche findet sich hier ein kulinarisches Angebot, das seinesgleichen sucht.

Neu in Rothenburg ob der Tauber in diesem Jahr ist der »handmadeART Markt« am Grünen Markt. Aus Silberbesteck entstehen Ohrringe, bunte Reissäcke verwandeln sich in Reisetaschen und gehäkelte Kuscheltiere erobern nicht nur Kinderherzen. Das sind nur einige der vielfältigen Design-Ideen, die am 1. Septemberwochenende (5. und 6. September) in Rothenburg ob der Tauber zu bewundern sein werden. Im Herzen der romantischen Stadt feiert »handmadeART« dieses Jahr Premiere – ein besonderes Marktkonzept für Design, Kunst und Genuss, veranstaltet von der Hofheimer Event-Agentur evendon. Bitte beachten: auf dem Markt herrscht Maskenpflicht.

Foto: Rothenburg Tourismus Service, Bichler

Atemberaubend ist die Landschaft rund um Rothenburg – im Osten steigt die Frankenhöhe gen Colmberg und Ursprung der Altmühl auf, westlich von Rothenburg geht es ins Taubertal und auf die Hohenloher Ebene. Die 13 Wanderwege des Verkehrsvereins Rothenburg e.V. führen durch eine einzigartige Kulturlandschaft und Naturschutzgebiete. Während der Herbstwanderwoche vom 10. Oktober bis zum 18. Oktober begleiten lokale Wanderführern die Gäste täglich auf geführte Touren. Neu in diesem Jahr: aufgrund der Covid-Maßnahmen und der besseren Planbarkeit der Gruppengröße müssen sich die Teilnehmer vorab anmelden. Dies geht via garten@rothenburg.de oder telefonisch unter 09861-404 521. Einen Programm-Flyer sendet der Rothenburg Tourismus Service gern postalisch zu, er kann unter garten@rothenburg.de angefordert werden.

»handmadeART Markt«

So. 6. September, 11 bis 18 Uhr, Am Grünen Markt, Rothenburg ob der Tauber

Herbstwanderwoche, Sa. 10. bis So. 18. Oktober, Rothenburg ob der Tauber

Coronabedingt sind kurzfristige Änderungen möglich, bitte rechtzeitig informieren unter: www.rothenburg-tourismus.de