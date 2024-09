Happy Birthday! Die MERCADEN® Böblingen feiern 10. Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch! Die MERCADEN® Böblingen werden zehn Jahre alt und feiern das Jubiläum am 4. und 5. Oktober mit einer großen Geburtstagsparty. An beiden Tagen verwandelt sich das beliebte Shoppingcenter im Herzen von Böblingen in einen nostalgischen Jahrmarkt mit Karussells und rasanten Spielen für die ganze Familie. Alle großen und kleinen Besucher dürfen sich auf ein buntes Programm mit Musik & Tanz, Gewinnspielen, Kinderaktionen und vielen Überraschungen freuen. Besonderes Highlight ist das Gewinnspiel von Radio Energy mit Preisen im Wert von insgesamt 1.000 €. Auch die Mieter der MERCADEN® Böblingen freuen sich auf die Jubiläumsfeier und bieten attraktive Rabatte und Gewinnspielaktionen an.Alle Besucher sind herzlich zum Gute-Laune-Ausflug in die MERCADEN® Böblingen eingeladen!

Große Shopping- und Servicevielfalt für alle

Die MERCADEN® Böblingen bieten in über 80 Shops auf drei Ebenen alles, was das Herz begehrt von Mode über Technik bis hin zu ausgewählten Services und Restaurants – und das schon seit zehn Jahren! Für die Menschen aus dem Raum Böblingen sind die MERCADEN zur Top-Shoppingadresse geworden. Die Besucher kommen gerne und regelmäßig zum Einkaufen, Bummeln und gemütlichen Verweilen. So erfreut sich das Center in bester Innenstadtlage einer großen, treuen Stammkundschaft. Um die Stärken des Centers weiter auszubauen, werden der Mietermix und das Serviceangebot regelmäßig auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt.

Die MERCADEN® Böblingen haben ein Herz für Familien

Für die MERCADEN® Böblingen stehen die Kunden im Mittelpunkt. Daher bietet das Center besondere Einkaufs- und Freizeiterlebnisse für die ganze Familie. Ob zum Valentinstag oder Muttertag, zu Ostern, Halloween oder Weihnachten – jedes Jahr begeisterten die MERCADEN® Böblingen mit überraschenden Aktionen, kleinen Aufmerksamkeiten und aufwändiger saisonaler Dekoration. Starke Besuchermagnete sind das Sommerfest auf dem Parkdeck und – vor allem für die Kinder – die Kreativ-Aktionen in Mercadinos Werkstatt. Seit diesem Jahr bieten die MERCADEN® Böblingen eine weitere Attraktion: Im kostenlosen Kinderkino können die jungen Gäste täglich Disney-Filme genießen, während die Großen entspannt ihre Einkäufe erledigen.

Ein starker Partner vor Ort

Die MERCADEN® Böblingen sind auch ein starker Partner für die Region. So kooperiert das Center gerne mit lokalen Vereinen und Institutionen und bietet ihnen eine Bühne. Der MERCADEN® Böblingen Stadtlauf ist jedes Jahr ein Höhepunkt in Böblingen und ein tolles Erlebnis für alle Sportler und Zuschauer. Zur Weihnachtszeit bringen die MERCADEN® Böblingen mit der Wunschbaum-Aktion die Augen von Kindern zum Strahlen.