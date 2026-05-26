Heilbronn-Franken feiert in Bad Mergentheim, 26. bis 28.06.26

Zum Jubiläumswochenende in Bad Mergentheim gehören das Stadtfest, der Regionaltag mit Genießermarkt und ein verkaufsoffener Sonntag am 28. Juni.

Die ganze Vielfalt, Leistungsstärke und Kultur der Region Heilbronn-Franken in einer Großveranstaltung: Am Sonntag, 28. Juni, findet der »Regionaltag« im Herzen von Bad Mergentheim statt. Die Kurstadt feiert zugleich »200 Jahre Heilquellen«, das traditionelle Stadtfest pulsiert und die Geschäfte haben verkaufsoffen.

Der Regionaltag ist als regionales Schaufenster für die Bürgerinnen und Bürger der Region Heilbronn-Franken konzipiert. Ziel der Veranstaltung ist es, die Begegnung innerhalb der Region zu fördern, ­ihre Menschen für die gemeinsame Region zu ­sensibilisieren, miteinander zu kommunizieren und so ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln. Fast 80 Aussteller inklusive »Genießermarkt« versammeln sich in der Bad Mergentheimer Innenstadt, auf Straßen und Plätzen bis ins Areal des ­Residenzschlosses hinein. Neben den Städten und Gemeinden sind auch Unternehmen, Gewerbetreibende und Touristikgemeinschaften, Vereine, Weingärtner oder der SWR präsent. Es gibt Spielmöglichkeiten für Kinder, dazu zahlreiche Sonderführungen im Schloss. Die Geschäfte der Bad ­Mergentheimer Innenstadt haben geöffnet und empfangen mit besonderen Aktionen.

»Am dritten Juni-Wochenende steht ein sommerlicher Höhepunkt des Bad Mergentheimer Jubiläums-Jahres ‚200 Jahre Heilquellen‘ an: Unser traditionelles Stadtfest fällt mit der besonderen Ehre zusammen, den Regionaltag Heilbronn-Franken für tausende Besucherinnen und Besucher ausrichten zu dürfen«, freut sich Bad Mergentheims Oberbürgermeister Udo Glatthaar. »Für die Leistungsschau der Region wollen wir mit all unseren Aktivitäten rund um das Jubiläum sowie mit den Vorboten der Landesgartenschau 2034 – beispielsweise dem neuen Gänsmarkt – einen ganz besonderen ­Rahmen bieten.« Das Bad Mergentheimer Jubiläum »200 Jahre Heilquellen« wird beim Regionaltag mit thematischen Stadtführungen von jeweils rund 30 Minuten Dauer aufgegriffen. Außerdem wirkt der KI-Schäfer Franz Gehrig (eine digitale Reminiszenz an den Quellen-Entdecker von 1826) am Bühnenprogramm mit. Auch die baden-württembergischen Literaturtage, die im Herbst in Bad Mergentheim stattfinden und thematisch passend unter dem Motto »LiteraKUR« stehen, werden auf dem Regionaltag bereits mit einem eigenen Stand präsent sein. Über den Schlosshof gelangen Besucherinnen und Besucher zudem auf kurzen Wegen zum Kurpark und zu den Kuranlagen, wo die Grün-Oasen der Stadt zu einer kleinen Auszeit einladen und die Jubiläums-Installationen sowie Kunst- und Informationsausstellungen unter freiem Himmel zu sehen sind.

Jubiläumswochenende 200 Jahre Heilquellen, Fr. 26. bis So. 28. Juni, Bad Mergentheim, www.bad-mergentheim.de