Heilbronn swingt und groovt bei Jazz & Einkauf am 13. Oktober

Einmal im Jahr wird die Heilbronner Innenstadt zu einem großen Freiluft-Jazz-Festival. Die Geschäfte der Innenstadt öffnen ihre Türen, die Gastronomie lädt bei oft noch warmem Herbstwetter auf die Terrassen ein und auf vier Bühnen im gesamten Zentrum der Stadt spielen international renommierte Jazz-Größen bekannte Klassiker und eigene Werke. Sie heißen Kaye-Ree, Son del Nene, Tokunbo, Gismo Graf feat. Cheyenne, Ukulayers Trio, Sabine Zimmermann und die Porsche Big Band. Allesamt bringen sie an diesem zweiten Sonntag im Oktober etwas ganz Eigenes und Einzigartiges in die Heilbronner Innenstadt. Der Handel in der Innenstadt öffnet an diesem Sonntag traditionell von 13 bis 18 Uhr seine Türen und präsentiert Neues aus der aktuellen Herbst-und Wintersaison. Außerdem erwartet Kunden an diesem besonderen Einkaufstag die ein oder andere Überraschung.

So. 13. Oktober, 13 bis 18 Uhr, Innenstadt, Heilbronn

Vollständiges Programm unter www.jazz-einkauf.de