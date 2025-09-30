Heilbronner Hafenmarkt (3.-5.10.25)

Vasen, Schüsseln und allerlei kunstvolle Figuren sorgen bald wieder für Farbtupfer in der Innenstadt. Ihre Gemeinsamkeit: Sie alle sind aus Ton. Zahlreiche Töpfer aus ganz Deutschland und den europäischen Nachbarländern bieten ihre Haushalts-, Deko- und Gartenartikel an. Erstmals sind auch ausgewählte Kunsthandwerk- und DIY-Stände zugelassen. Kinder dürfen an zwei Ständen am Hafenmarktturm und auf dem Kiliansplatz im Bereich des Siebenröhrenbrunnes sich an der Töpferscheibe auch selbst ausprobieren. Und wer sich kreativ ausgetobt hat, findet sicher Spaß beim Karussellfahren oder auf dem Hafenmarkt-Spielplatz. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Neben den zahlreichen Restaurants und Cafés in der Innenstadt gibt es auch wieder zusätzliche Imbissstände in der Sülmerstraße. Langos, Süßwaren, Grillvariationen und Baumstriezel sorgen für zusätzliche Leckereien in der Innenstadt.

Fr. 3. bis So. 5. Oktober, Innenstadt, Heilbronn, www.heilbronn.de