Heilbronner Herbst-Messe 2023

Bald ist es so weit: Die

Heilbronner Herbstmesse 2023 startet in ihre dritte Auflage, und der Veranstalter hat eine erfreuliche Nachricht für alle -Besucher: Gegen den Trend wird der Eintrittspreis für ein -Tagesticket von 8 auf 7 Euro -gesenkt.

Geboten wird eine Erlebnis-Messe-Einkaufsmeile bestückt von über 250 Ausstellern. Gezeigt werden in 17 Hallen und auf dem großen Freigelände 28 Themenbereiche von A wie Automobil, über Bauen, Wohnen Ambiente, Caravaning, Kinderwelt, Kulinarik- und Genusswelt bis hin zu Gesundheit und Wellness. Es wird eine überdachte Foodtruck-Street geben und für die Kinder eine eigene Kinderhalle. Hier erwartet die kleinen Besucher ein aufregendes Abenteuerland. Das Highlight der Heilbronner Herbst-Messe ist die Mottohalle »Welt der Kristalle« Hierfür konnte der Veranstalter das Kristalle-, Mineralien- und Fossilienmuseum in Dietingen als Partner gewinnen. Hier können sich die Besucher der Heilbronner Herbstmesse einen Eindruck von Naturwundern aus aller Welt verschaffen. So können die Besucher beeindruckende bis über 3000 Kg schwere Riesenkristalle aus aller Welt, ein Fischsaurierskelett und einen echten Asteroiden bestaunen. Die Hallen 1-5 werden zu einem Hub für nachhaltiges Wohnen und Umwelttechnik. Hier werden Unternehmen ihre neuesten Produkte und Dienstleistungen vorstellen, die das Ziel haben, den Energieverbrauch zu reduzieren und umweltfreundliche Lösungen für das Wohnen zu schaffen.

In der Heilbronner Halle haben die Besucher die Möglichkeit, die breite Palette von Dienstleistungen und Produkten der ortsansässigen Unternehmen kennenzulernen. Auf 100 m2 stellt eine Künstlerin ihre Werke aus und wird vor den Augen der Besucher eine Live-Malerei-Performance präsentieren. Besucher können sich zudem über Jobmöglichkeiten und berufliche Veränderungen informieren. Die RadioTonBühne in der Foodtruck-Halle wird zur Bühne für Entertainment, Musik und Begegnungen. Kochbegeisterte können bei spannenden Kochshows den Profiköchen in einer eigens angefertigten Show-Küche über die Schulter schauen und leckere Köstlichkeiten entstehen sehen.

Tickets gibt es im Vorverkauf ab 1. September für nur 5 Euro pro Tagesticket unter www.diginights.de.

Heilbronner Herbstmesse

Fr. 29. September bis Di. 3. Oktober, Theresienwiese Heilbronn

Fr./ Sa./ Mo./Di. 10 bis 18 Uhr

Sonntag 11 bis 18 Uhr

Einlass bis 17 Uhr

www.hnh-herbstmesse.de