Heilbronner Herbstmesse 2024 von 3. bis 6. Oktober

Bald ist es wieder soweit: Die Heilbronner Herbstmesse 2024 startet bereits in ihre vierte Auflage und bietet Besuchern Produkte und Dienstleistungen aus 28 verschiedenen Themenbereichen.

Die Heilbronner Herbstmesse ist eine Erlebnismesse für die ganze Familie und die größte Messe im Unterland. Viele verschiedene Aussteller präsentieren sich und stellen ihre Produkte und Dienstleistungen aus allen Lebensbereichen vor. Das Angebotsspektrum umfasst dabei die Bereiche Haus und Garten, Finanzen und Immobilien, Sport und Gesundheit, Mode und Beauty, Kinderwelt und das Ländle.

Es gibt eine überdachte Foodtruckstreet mit großer Radio Ton Bühne, auf der es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Showkochen und wechselnden Musik- und Show-Acts geben wird. Ebenfalls sind Sportauftritte geplant. Im Freigelände lädt ein Biergarten zum Verweilen ein. Für die kleinen Besucher gibt es eine eigene Kinderwelt, die mit spannenden Aktivitäten und Unterhaltung aufwartet – in diesem Jahr betreut durch den BSG Neckarsulm, einem „inklusiven Sportverein“ (www.bsg-neckarsulm.de). Als besonderes Highlight der diesjährigen Herbstmesse findet mit dem Oldtimer-Treffen eine ganz besondere Veranstaltung statt und die Besucher werden aktiv mit einbezogen. Unter dem Motto »schönster Oldtimer der HNH 2024« ist das Urteil der Besucher gefragt.

Auf einer großen Freifläche präsentieren sich dazu Oldtimer in den verschiedensten Kategorien. Auch werden einige sehr hochwertige Oldtimer – verteilt in den Messehallen – zu bestaunen sein. Auf dem Oldtimer-Treffen kommen Neugierige und Enthusiasten ins Gespräch und können sich rund um das Thema Oldtimer und Fahrzeuge austauschen.

Parkplätze sind rund um das Veranstaltungsgelände vorhanden. Die HNH – Heilbronner Herbstmesse ist mehr als nur eine Messe, sie ist ein Erlebnis für die ganze Familie.

Do. 3. bis So. 6. Oktober, Theresienwiese Heilbronn, Do. bis Sa. 10 bis 18 Uhr, So. 11 bis 18 Uhr