Heilbronner Herbstmesse 2026: Vier Tage Erlebnis für die ganze Familie

Vom 1. bis 4. Oktober 2026 öffnet die Heilbronner Herbstmesse auf der Theresienwiese ihre Tore. Als größte Erlebnismesse im Unterland bietet sie auf rund 40.000 Quadratmetern und in zwölf Messehallen ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Mehr als 200 Aussteller präsentieren Neuheiten, Trends und Angebote aus den Bereichen Bauen, Wohnen und Sanieren, Gesundheit und Wellness, Kulinarik und Genuss, Mode und Lifestyle, Auto und Caravaning sowie vielen weiteren Themenwelten.

Besondere Besuchermagnete sind in diesem Jahr die beeindruckende Sonderhalle „Garten Eden“, die große Automobilwelt mit zahlreichen Fahrzeugneuheiten sowie die erweiterte Kinderwelt, die größer denn je ausfällt und für strahlende Kinderaugen sorgen wird.

Ministerpräsident Cem Özdemir eröffnet die Messe

Zur offiziellen Eröffnung am Donnerstag, 1. Oktober, wird ein besonderer Gast erwartet: Ministerpräsident Cem Özdemir eröffnet die Heilbronner Herbstmesse um 13.30 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich auf der Theresienwiese.

Garten Eden – Inspiration auf über 1.000 Quadratmetern

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher in Halle 11. Dort entsteht mit dem „Garten Eden“ eine einzigartige Erlebniswelt rund um Garten, Natur und Gestaltung. Auf über 1.000 Quadratmetern präsentiert BIO Umbach eine eindrucksvolle Pflanzenlandschaft mit kreativen Ideen und inspirierenden Gestaltungsmöglichkeiten für den heimischen Garten.

Große Automobilwelt und Caravaning

Die Automobilwelt zählt erneut zu den Publikumsmagneten der Messe. Renommierte Autohäuser und Hersteller präsentieren aktuelle Modelle, innovative Technologien und spannende Neuheiten. Ergänzt wird das Angebot durch den Bereich Caravaning und mobiles Reisen, der sich wachsender Beliebtheit erfreut.

Kinderwelt mit Zirkuszelt und Spielparadies

Auch die jüngsten Besucher kommen voll auf ihre Kosten. Unter dem Motto „Manege frei!“ erwartet die Kinder ein echtes Zirkuszelt. Darüber hinaus lädt ein rund 500 Quadratmeter großes Spielparadies mit Hüpfburgen, Kinderschminken und zahlreichen Mitmachaktionen zum Spielen, Toben und Entdecken ein.

Unterhaltung auf der Bühne und auf dem gesamten Messegelände

In Halle 12 erwartet die Besucher an allen vier Messetagen ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Musik, Tanz und Unterhaltung.

Für zusätzliche Stimmung sorgen die Freaky Blinders, die als Walking Act auf dem gesamten Messegelände unterwegs sind. Mit ihrer mobilen Livemusik begeisterte die Formation bereits die Besucher der Mainfranken-Messe und wird nun auch in Heilbronn für besondere Messemomente sorgen.

Seniorentag am Freitag

Am Freitag, 2. Oktober, findet der beliebte Seniorentag 60+ statt. Besucherinnen und Besucher ab 60 Jahren profitieren von einem vergünstigten Eintritt inklusive Verzehrgutschein sowie einem speziell abgestimmten Bühnenprogramm.

Programmübersicht

Donnerstag, 1. Oktober

12.00 Uhr: Zollkapelle Nürnberg

13.30 Uhr: Offizielle Messeeröffnung mit Ministerpräsident Cem Özdemir

Freitag, 2. Oktober – Seniorentag

15.00 Uhr: Tatort Telefon

16.15 Uhr: Tanzshow & Line-Dance-Workshop

Samstag, 3. Oktober

11.00 Uhr: Frühschoppen mit der Obergrombacher Danzlbergmusik

13.30 Uhr: Irish Dance

16.30 Uhr: Lieder der Nacht

Sonntag, 4. Oktober

11.30 Uhr: Rockabilly Foxes

14.30 Uhr: Maexla

An allen vier Messetagen:

Freaky Blinders – Walking Act

Tickets und Anreise

Rund um das Messegelände stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Besucherinnen und Besucher, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, erhalten bei Vorlage eines gültigen ÖPNV-Tagestickets an der Tageskasse 2 Euro Rabatt auf den Eintrittspreis.

Tickets sind vergünstigt und ohne Vorverkaufsgebühren online unter heilbronner-messe.de erhältlich. Darüber hinaus sind Eintrittskarten bei der Heilbronner Stimme sowie der Tourist Information Heilbronn im Vorverkauf verfügbar. Während der Messe können Tickets selbstverständlich auch direkt an den Tageskassen erworben werden.

Die Heilbronner Herbstmesse ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Heilbronner Herbstmesse 2026 – erleben, entdecken, genießen. Mehr als 200 Aussteller, attraktive Sonderschauen, spannende Neuheiten und ein buntes Rahmenprogramm machen die Messe zu einem der größten Familienereignisse der Region.

Alle Informationen zur Messe erhalten Sie unter www.heilbronner-messe.de.