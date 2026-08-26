Heilbronner Herbstmesse: Vier Tage, fünf Erlebniswelten (1. bis 4.10.26)

Vom 1. bis 4. Oktober verwandelt sich die Theresienwiese wieder in einen lebendigen Treffpunkt für die ganze Familie. Die Heilbronner Herbstmesse, die größte Erlebnismesse im Unterland, lädt dazu ein, Neues zu entdecken und einen abwechslungsreichen Tag zu erleben. Auf rund 35.000 Quadratmetern präsentieren mehr als 200 Aussteller ihre Produkte, Dienstleistungen und Ideen aus den Bereichen Auto, Haus und Garten, Energie & Zukunft, Finanzen und Immobilien, Sport und Gesundheit, Mode und Beauty sowie aus dem Ländle.

Zur offiziellen Eröffnung am 1. Oktober wird in diesem Jahr ein besonderer Gast erwartet: Ministerpräsident Cem Özdemir eröffnet die Heilbronner Herbstmesse auf der Theresienwiese. Ein besonderer Anziehungspunkt ist der »Garten Eden« in Halle 11. Auf über 1.000 Quadratmetern entsteht dort, gestaltet von BIO Umbach, eine beeindruckende Pflanzenwelt, die zum Flanieren und Inspirieren einlädt. In Halle 12 erwartet die Besucher an allen vier Messetagen ein abwechslungsreiches Show- und Bühnenprogramm. Am Freitag, 2. Oktober, steht der beliebte Vorteilstag 60+ auf dem Programm. Seniorinnen und Senioren profitieren von einem attraktiven Vorteilspreis inklusive Verzehrgutschein sowie einem speziell abgestimmten Bühnenprogramm. Für die kleinen Besucher heißt es in diesem Jahr »Manege frei!« in einem echten Zirkuszelt. Und in einem 500 Quadratmeter großem Spielparadies warten Hüpfburgen, Kinderschminken und viele weitere Attraktionen auf die jungen Messegäste. Rund um das Messegelände stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung.

Wer mit Bus und Bahn anreist, erhält bei Vorlage eines gültigen ÖPNV-Tagestickets an der Tageskasse 2 Euro Rabatt auf den Eintrittspreis. Tickets gibt es vergünstigt und ohne Vorverkaufsgebühren online unter heilbronner-messe.de.

Heilbronner Herbstmesse

Do. 1. bis So. 4. Oktober, Theresienwiese Heilbronn

Do. bis Sa. 10 bis 18 Uhr

So. 11 bis 18 Uhr

Tickets unter heilbronner-­messe.de, bei der Heilbronner Stimme und Tourist Info ab dem 5.9. sowie während der Messe an der Tageskasse.

Programmhighlights:

Donnerstag 1.10.

12 Uhr Zollkapelle Nürnberg

13:30 Uhr Offizielle Messe­eröffnung mit Cem Ozdemir

Freitag 2.10.

15 Uhr Tatort Telefon

16:15 Uhr Tanzshow & Line-Dance-Workshop

Samstag 3.10.

11 Uhr Obergrombacher ­Danzlbergmusik

13:30 Uhr Irish Dance

16:30 Uhr Lieder der Nacht

Sonntag 4.10.

11:30 Uhr Rockabilly Fox

14:30 Uhr Maexla

An allen vier Tagen:

Freaky Blinders – Walking Act