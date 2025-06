Heilbronner Kinderfest im Wertwiesenpark (5.7.25)

Das Heilbronner Kinderfest feiert in diesem Jahr nicht nur seine 68. Ausgabe, sondern auch einen beeindruckenden Teilnehmerrekord: Über 70 Vereine, Organisationen und Institutionen nehmen teil – so viele wie noch nie zuvor! Am Samstag, den 5.Juli verwandelt sich der Wertwiesenpark erneut in ein buntes Paradies für Kinder, voller Mitmachaktionen, Entdeckungen und jede Menge Spaß. Ob sportlich aktiv beim Ringen, Judo oder Golfen, kreativ beim Bemalen eines LKWs mit Leuchtfarben oder neugierig beim Steuern eines Flugsimulators – für jedes Kind ist etwas dabei. Besonderes Highlight: Die WasserkraftWerkstatt der Klima Arena, in der Kinder ein eigenes Recycling-Wasserrad bauen und nachhaltige Energie spielerisch erleben können. Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt – mit Köstlichkeiten wie Falafel, Pinsa, Burger, Pommes, Eis und Zuckerwatte.

Sa. 5. Juli, 10 bis 17 Uhr, Wertwiesenpark, Heilbronn

www.heilbronner-kinderfest.de