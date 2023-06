Heilbronner Lichterfest 2023: Musik, Streetfood und einmalige Illuminationen

Stimmungsvolle Illuminationen, Lasershows powered by ZEAG Energie AG, DJs auf dem Neckar, internationales Streetfood und Livemusik auf mehreren Bühnen am Neckar. All das bietet das Heilbronner Lichterfest (23. bis 25. Juni) präsentiert von der VR-Bank entlang der Neckarmeile zwischen Götzenturm und Bollwerksturm, im Hospitalgrün und auf der Hefenweiler-Inselspitze.

An drei Tagen wird in Heilbronn am Neckar entlang das Heilbronner Lichterfest gefeiert. Mit einem umfangreichen kulinarischen Angebot von schwäbischen Spezialitäten bis hin zu internationalem Streetfood ist für Jeden etwas dabei. Auf gleich drei Bühnen, (Götzenturmbühne, Neckarbühne by VR-Bank, Platz am Bollwerksturm) warten DJs, Musiker und Bands auf die Besucher und verwandeln die Neckarmeile in eine große Party. Am Freitag und Samstag bietet sich jeweils um 23:30 Uhr ein besonderes Schauspiel: die 360-Grad-Lasershow powered by ZEAG Energie AG. Mit acht Lasern, 10 Nebelmaschinen und unzähligen Leuchteffekten wird das Science Center experimenta illuminiert und zur Kulisse einer sagenhaften Lichtshow.

Fotograf: Jürgen Häffner

Am Freitag und Samstag um jeweils 22 Uhr und 23 Uhr findet außerdem eine Feuershow auf der Götzenturmbrücke statt, bei der Feuer-Akrobatik mit bis zu 20 Meter hohen Funkeneffekten zu sehen sein wird. Die Show wurde eigens für das Heilbronner Lichterfest konzipiert. Eine weitere Illumination wurde von den Studierenden der Programmierschule 42 Heilbronn mit Unterstützung des KI Innovationspark Heilbronn (IPAI), dem KI Salon und dem KI Festival Heilbronn vorbereitet: der Bollwerksturm verwandelt sich in ein XXL Tetris Spiel.

Über das komplette Wochenende sind weitere Walking Acts, also Straßenkünstler, die auf der Neckarmeile an verschiedenen Punkten anzutreffen sind, unterwegs mit Straßenkunst wie Riesenseifenblasen und LED-Shows.

Das inzwischen zur Tradition gewordene Drachenbootrennen um den Böckiger Drachenboot Cup findet am Samstag ab 12 Uhr statt. Viele weitere Attraktionen vom Tanzflashmob bis zu interkulturellen Darbietungen oder Entenrennen machen das Heilbronner Lichterfest zu einem Spektakel für Jung und Alt. Details sind der Programmübersicht zu entnehmen:

Programm Highlights

Freitag, 23. Juni

20 Uhr

Eröffnung durch Bürgermeister Harry Mergel mit Fassanstich

18 - 23 Uhr

RADIO TON RIVERSTAGE DJ-Party

19 - 23 Uhr

NECKARBÜHNE Takanaka Club Band - Dance & Soul

GÖTZENTURM-BÜHNE Lorena Huber & Band - Rock & Pop

20 - 20:45 Uhr

NECKARBÜHNE Eröffnung Lichterfest

22 Uhr & 23 Uhr

PLATZ AM BOLLWERKSTURM Straßenkunstshow

GÖTZENTURMBRÜCKE Feuerartistik-Show

23:30 Uhr

EXPERIMENTA | NECKARBÜHNE 360-Grad-Lasershow

Samstag, 22. Juni

12 - 18 Uhr

NECKAR: THEATERSCHIFF BIS GÖTZENTURMBRÜCKE Böckinger Drachenbootcup

18 Uhr

GÖTZENTURM-BÜHNE Siegerehrung Drachenbootcup

18 - 23 Uhr

RADIOTON-RIVERSTAGE DJ-Party

19 - 23 Uhr

NECKARBÜHNE Soulrockers - Accoustic World Hits

GÖTZENTURMBÜHNE Lyrebird - Rock & Pop

22 Uhr & 23 Uhr

PLATZ AM BOLLWERKSTURM Straßenkunstshow

GÖTZENTURMBRÜCKE Feuerartistik-Show

23:30 Uhr

EXPERIMENTA | NECKARBÜHNE 360° Lasershow

Sonntag, 23. Juni

12 - 16 Uhr

NECKARBÜHNE & GÖTZENTURMBÜHNE Interkulturelle Darbietungen

13 - 16 Uhr

YACHTHAFEN WMBC Tag des offenen Hafens

13 - 18 Uhr

EXPERIMENTA kostenloser Eintritt für alle unter 18 Jahren

13 - 17 Uhr

PLATZ AM BOLLWERKSTURM Kinderdisco vom Weingut Fischer & Phonk Tanzflashmob (14:30 und 15:30 Uhr)

15:45 Uhr / 16 Uhr

FRIEDRICH-EBERT-BRÜCKE BIS NECKARBÜHNE Firmenentenrennen / RTC Entenrennen

17 Uhr

NECKARBÜHNE Siegerehrung RTC Entenrennen

18 - 22 Uhr

RADIO TON RIVERSTAGE DJ-Party

GÖTZENTURMBÜHNE Galoppingguitars - Rock & Pop

19 - 22 Uhr

NECKARBÜHNE Clapton Complete - Tribute Band

20:30 Uhr 21:30 Uhr

PLATZ AM BOLLWERKSTURM Straßenkunstshow

Übersicht der Angebote

1 613 Gyros: Gyros-Spezialitäten und -Burger, Veggie-Pita, Pommes, Salate, Softgetränke

2 Seeräuber: Liquids Seeräuber Weinschorle, Gin, Rum, Brandy

3 The „Q“ Truck Currywurst, Wurst, Pommes, Käsespätzle, Linsen mit Spätzle und Saiten, Bier, Softgetränke

4 Corazon Mexicano Tacos, Tortas Quesadillas, Michelada 5 Lovely Catering Verschiedene Burger, Pulled Beef Burger, Pommes, Bier, Softgetränke

6 Weingut Fischer & Phonk Magazin Wein, wein- und sekthaltige Cocktails, Softgetränke

7 KI-Tower Promotionstand ecole42 + KI Innovationspark (IPAI)

8 Rolling Drinks Fassbier, Softgetränke

9 Rolling Drinks Cocktails

10 Park Cafe Möhler Eis, Kaffee, Kuchen

11 Neckarbar Longdrinks, Cocktails

12 Waldhornschenke gutbürgerliche Küche, Fassbier, Softgetränke

13 Schröter’s Imbiss Bratwurst, Currywurst, Schaschlik, Pommes, Bier, Softgetränke

14 Frank’s rustikale Schenke Käthchen Bier vom Fass, Kirschbier, Schwarzbier, Met, Schnäpse, Kaffee/Tee, Softgetränke

15 Genossenschaftskellerei WG Heilbronn Wein, Sekt, Softgetränke

16 Frank‘s Spanferkeley Spanferkelspezialitäten (Steak, Wurst, Fleischkäse, Krustenbraten), Maultaschen, Kartoffelsalat

17 Frank’s Fischbräterei Flammlachs, Backfisch, Calamares, Knuspergarnelen, Steckerlfisch, Rosmarinkartoffeln

18 Neckartreff - Schöne Aussicht italienische Pinsa, Bier, Softgetränke

19 Gollerthan Event-Catering Wurstspezialitäten vom Grill, Ochsensemmel, Kartoffelsalat, Pommes, Bier, Softgetränke

20 Weinpavillon Wein, Sekt, Softgetränke, hochwertiges Vesper

21 VR-Bank Promotionstand

22 Broadway Heilbronn Softgetränke, Cocktails

23 AOK Promotionstand

24 Willkommen Chef - Portugiesische Spezialitäten Tapas, Pasteis de Nata, Empanadas, Vinho Verde

25 Werner Rohleder Churros

26 HillyBilly CornDogs Hotdogs am Stiel

27 Anroll vietnamesische Baguettes, Bao-Bun-Burger, asiatisches Fingerfood

28 Round Table 71 - Charity Entenrennen Freitag und Samstag Ticketverkauf für das Entenrennen am Sonntag (nur solange der Vorrat reicht)

29 Deutsche GigaNetz GmbH Promotionstand

30 Sausalitos kalifornisch-mexikanische Küche & Cocktails

31 WMBC - Württembergischer Motorbootclub e. V. nur am So., 13 - 16 Uhr: Tag des offenen Hafens mit Bewirtung

32 experimenta nur So. ab 13 Uhr: kostenloser Eintritt für Kinder und Jugendliche

33 Rollender Robert - Mobiler Weinausschank Haag Weine, Sekt, wein- & sekthaltige Cocktails

34 Möbel Rieger Bier, Sekt, Cocktails und Softgetränke

35 Möbel Rieger Sommerlounge mit „Heilbronner Leckereien“

36 Superbude bayerisches Fassbier, Softgetränke, Sandwiches

37 Große Hilfe für kleine Helden Spendenaktion

38 Galaxy Ice Cream Ice Cream Rolls (gerolltes Eis), Softgetränke

39 Blackbones Angussteaks, Burger, Pommes, Salat, Bier, Softgetränke

40 s’Schümli Kaffee, Tee, Eistee, Limonaden, Waffeln, Zimtschnecken, belegte Backwaren

41 Chicken Dinner Grillhähnchen, Schnitzel im Brötchen, Currywurst, Hotdogs, Chicken Fingers, Pommes

42 Pier 58 Flammkuchen, Cocktails, Softgetränke

43 Little Pinguin Rostbratenzipfel mit Spätzle, Wurstknöpf mit Salat, Krautspatze, Fleischspieße, Grillwurst

44 Cincer Event Bar Fassbier, Cocktails, leichte Sommerdrinks, hausgemachte Limonaden

45 Primafila Eis, Kaffeespezialitäten

46 Burgerheart Burger in verschiedenen Variationen

47 Mosch Mosch japanische Nudelbar

48 L’Osteria Pizza, Pasta

49 Abacco’s Steakhouse Steaks 50 Radio Ton Promotionstand

51 Weinstube Amalienhof Pulled Pork, Falafel, geräuchertes Forellenfilet, Süßkartoffelpommes, Wein, Softgetränke

52 Bitty’s Food Truck Burger, marrokanische Sandwiches, Pommes, Softgetränke

53 Tas Bowle alkoholische und alkoholfreie Sommer-Bowlen mit Früchten

54 jumpers fitness Promotionstand

55 Heilbronner Stimme Promotionstand

56 promotion union Promotionstand

57 Gaststätten und Imbissbetriebe Gerhard Damerau Currywurst, Wurst, Steak, Schaschlik, Pommes, Wedges, Bier, Softgetränke

58 Craftelicious 2 Craft-Biere, Softgetränke

59 Fun Food Mini Donuts, Slusheis, Eistee

60 Langos Böhm herzhaftes und süßes Langos, Softgetränke

61 Sunfood Brühl Pulled Pork und Turkey, Coleslaw, Pommes, Bier, Softgetränke

62 Karsten Dinler Süßwaren, Schokofrüchte, gebrannte Nüsse, Crêpes

63 Hans im Glück Spritzgetränke, Weinschorle, Hans auf die Hand (belegte Chiabattabrötchen)

64 Craftelicious 1 Craft-Biere, Softgetränke

65 Schloss Affaltrach Wein, Sekt

66 Gönn Dir Bio Bio Rinder Burger, Bio Vegane Burger, Pommes

67 TiZo Kaffeespezialitäten, Kakao, Belgische Waffeln (süß und herzhaft)