Heilbronner Lichterfest 2025 (19. bis 21.6.)

Über 60 Gastronomen und Streetfood-Stände, vier Bühnen mit 14 Bands und spektakuläre Lasershows: Das Heilbronner Lichterfest wird 2025 erneut zum Sommerfestival am Neckar, das man nicht verpassen sollte. Drei Abende lang verwandelt sich die Neckarmeile in ein buntes Festgelände mit kulinarischer Vielfalt, musikalischen Highlights und faszinierenden Lichtmomenten. Das große Finale jedes Tages ist die Licht- und Lasershow, die zeitgleich an der Götzenturmbrücke und im Bereich Hagenbuchersee vor der experimenta den Himmel über Heilbronn zum Leuchten bringt. »Was als stimmungsvolle Idee begann, ist heute eines der Highlights im Veranstaltungskalender der Region – das Lichterfest steht für kreative Vielfalt und echtes Festivalflair mitten in Heilbronn«, sagt Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH (HMG). Auch 2025 bietet das Fest ein breites kulinarisches Angebot. Mehr als 60 Gastronomen und Streetfood-Stände bringen kulinarische Vielfalt auf die Straße – von internationalen Köstlichkeiten wie Falafel, Pinsa und Paella über herzhafte Klassiker bis hin zu süßen Versuchungen. Auf vier Bühnen sorgen 14 Bands und DJs für Sommerstimmung. Mehr als ein Dutzend leuchtende LED-Figuren mischen sich an den drei Tagen als wandelnde Lichtkunstwerke unter die Besucher und schaffen magische Momente. Auch abseits von Musik und Lichtern bietet das Lichterfest viel Programm: Am Samstag gibt es spannenden Familienspaß mit Drachenbootcup, Entenrennen, Streetballturnier und freiem Eintritt für Kinder in die experimenta. Live-Musik und der große Second.Hand.Made Unikatmarkt im Neckarbogen runden das Angebot ab.

Besonderes Augenmerk liegt 2025 auf dem Thema Nachhaltigkeit: Mit 100% Ökostrom und einem umfassenden Zero-Waste-Konzept wird Festivalfreude mit Umweltbewusstsein verbunden – ein Beitrag auf dem Weg zur European Green Capital 2027.

Heilbronner Lichterfest, Do. 19. bis Sa. 21. Juni, tgl. 18 bis 24 Uhr, Neckarmeile, Heilbronn

www.heilbronner-lichterfest.de

Programm

Lasershow

Donnerstag bis Samstag, immer um 23:23 Uhr an der ­Götzenturmbrücke und vor der experimenta.

Live-Musik

u. a. mit Lost Eden, Abgroovebereit, Soul Connection, New Band in Town, Joe Vasco u.v.m.

DJs & Partyspots

Radio Ton Riverstage, Theaterschiff, Neckartreppe, Terrasse des Inselhotels & Blossom

Straßenkunst & Artistik

Slackline-Artisten

zw. Neckarmeile und Inselhotel

Streetfood & Getränke

über 60 Stände

Familiennachmittag

Samstag ab 12 Uhr